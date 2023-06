Elisa Live all'Arena di Verona: quando la musica vince su ogni algoritmo... standing ovation dopo la prima canzone

Elisa live in Arena. Avete mai visto una standing ovation alla fine del primo brano di un concerto? Il sottoscritto nonostante centinaia di concerti visti per piacere o lavoro (o entrambi), no.

Questo è solo l’inizio di quanto successo il 3 giugno 2023 nella splendida cornice dell’Arena di Verona dove Elisa, con Dardust, ha portato in scena il suo tour “A intimate night” replicando poi il giorno successivo.

La cantautrice è partita col botto iniziano il live con uno dei pezzi più amati del suo repertorio, Dancing. Da qui una standing ovation con tutto il pubblico dell’Arena di Verona in piedi. Meritatissima visto che parliamo di uno dei brani più difficili del repertorio dell’artista sicuramente non facile da affrontare come primo brano quando la voce deve ancora scaldarsi.

E mentre i brani in scaletta scorrevano ci si accorgeva di essere di fronte ad un’autentica magia in musica e che la parola magia in questo caso tutto è fuorché fuori luogo.

Alla terza canzone le standing ovation erano già diventate due e al settimo brano, tre. Il pubblico ha dimostrato nei confronti di Elisa un affetto e una stima che raramente si vedono nel mondo della musica.

Qualcosa che si costruisce con il tempo, con la dedizione, con i concerti e, soprattutto, con le belle canzoni. Elisa è una rappresentante di quegli artisti, ormai sempre più rari, che rappresentano un faro nel buio in questo periodo in cui la parola musica viene associata a parole come algoritmo, playlist e tiktokabile.

Che canti in Italiano o in inglese, che si cimenti con brani up tempo o le sue celebri ballate, il risultato non cambia… quello a cui Elisa dà vita è poesia che diventa musica e musica che diventa poesia.

E a metà tra i due tempi dello spettacolo Dardust con il suo piano capace di far cantare le note, di far alzare in piedi e battere i piedi a ritmo al pubblico dell’Arena e conquistare a sua volta una standing ovation.

Al di là dei gusti e dei generi musicali assistere ad un concerto come quello di Elisa all’Arena di Verona è un’esperienza speciale, onirica e terrestre al tempo stesso… è vedere il concetto astratto della parola “arte” materializzarsi, e prendere forma.

Quel che è certo è che la cantautrice, come gran parte del suo repertorio, nulla ha da invidiare alle star internazionali.

Tra l’altro a fine serata All Music Italia ha potuto consegnare ad Elisa l’All Music Italia Awards che voi le avete assegnato, con oltre 26.000 voti unici, come Artista femminile dell’anno 2022. E quale serate poteva essere migliore di questa per la premiazione?

Elisa live in arena scaletta e musicisti

Ad accompagnare Elisa sul palco oltre a Dardust (pianoforte, arrangiamenti e direzione musicale), Andrea Rigonat (Chitarre) e i Sunset String Quintet formati da Caterina Coco e Alessio Cavalazzi ai violini, Matteo Lipari alla Viola, Valentina Sgarbossa al violoncello e Simone Giorgini al contrabbasso.

Elisa ha cambiato tre look nel corso della serata, tutti ecosostenibili. Il primo look è stato curato da Marco Vinci, un ragazzo che si è appena laureato a Milano e ha realizzato un abito con fibre di cartone, una seconda cappa con materiali di riuso e infine l’ultimo abito è di Simon Loira che crea riutilizzando altri capi, vestiti ispirati alla natura.

Queste la scaletta dello show in cui Elisa ha omaggiato il Maestro Ennio Morricone cantando Ancora qui, brano da lui composto e su cui lei ha scritto il testo per il film Djanjo Unchained di Tarantino, e Tina Turner, la regina del rock di recente scomparsa con cui Elisa ha avuto l’occasione di duettare in passato.

ATTO PRIMO

Ouverture Dancing Promettimi Anche fragile Una poesia anche per te Labyrinth Qualcosa che non c’è No hero L’anima vola Seta Palla al centro

DARDUST INTERLUDE – FANTASIA SULLE STAGIONI

Primavera/Nuvole in fiore Estate/Lucciole Autunno/Sublime Inverno/Sturm II Outro/Rückenfigur

ATTO SECONDO

Eppure sentire (un senso di te)

O forse sei tu

Se piovesse il tuo nome

Ancora qui

Luce

Stay

Together

The Best

Gli Ostacoli del cuore

A modo tuo

Clicca in basso su continua per l’incontro tra l’artista e la stampa dopo il live.