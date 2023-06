Elisa inaugura il Green Village a Verona. Il 3 e 4 giugno la cantautrice live all’Arena con Dardust

Lo scorso anno Heroes Festival con la direzione artistica di Elisa è stato un grandissimo successo e così nel 2023 il Green Village ritorna per tre giorni, dal 2 al 4 giugno. E in due di queste date, il 3 e il 4 giugno, la cantautrice si esibirà all’Arena di Verona.

Green Village è l’area allestita con materiali ecosostenibili e realizzati con criteri di sostenibilità anche sociale e ospita panel, performance, workshop, percorsi sensoriali, proiezioni, attività di benessere e attività dedicate a bambini e bambine. L’ingresso, fino ad esaurimento posti, è gratuito.

Grazie al Patrocinio del Comune di Verona, il Green Village animerà diversi luoghi della città con l’obiettivo di sensibilizzare su tematiche che sono una sfida alla tutela del Pianeta, ma anche e soprattutto per veicolare un invito di responsabilità verso l’ambiente e fornire chiavi di interpretazioni utili a chiarire il divario tra le condizioni attuali e ciò che potrebbe o dovrebbe essere la Terra.

Il Green Village, inoltre, tutti i giorni, oltre ad un market con gli artigiani di Storie Creative Apicoltura dell’orso, Terre biologiche Veronesi ed un bar/food con Pantarei Le Maddalene, Mastro Matto, ospiterà, in maniera permanente, anche la mostra fotografica Avifauna di Carmine Grimolizzi, l’associazione culturale e ambientalista Nour che cura il progetto Stone light streets e le Opere Scart (sculture a grandezza naturale di uomini e donne. Ogni statua è composta al 100% da materiali di scarto. Le opere sono un omaggio alla cultura dell’economia circolare, che sa valorizzare quanto già realizzato, per proiettarlo nel futuro), e la mostra fotografica di Mondoapi e Apiario del benessere.

Per arrivare al Green Village si consiglia di parcheggiare nei parcheggi indicati o arrivare in bus e bici.

Il Green Village sarà possibile grazie all’importante supporto di Ubi, Conad. “Ticketone è official ticketing partner di Elisa with Dardust – An Intimate Arena”.

Da Verona, grazie anche alla collaborazione con l’Arena, parte così la proposta di un nuovo paradigma culturale, sociale ed economico: un forte segnale al Paese sulla responsabilità di tutti verso l’ambiente.

Il Green village di Elisa

Nel Green Village, organizzato e coordinato da Alessandra Nalon di Puntoeacapo), saranno presenti anche realtà locali, per offrire un’esperienza nuova al pubblico, diffondendo gli obiettivi della sostenibilità ed il messaggio di Back to the Future, il claim di tutto il progetto ‘verde’ di Elisa.

Le attività hanno preso il via il 2 giugno a partire dalle 18:30 con la “Parata green” che, partita dal Polo Universitario Santa Marta e arrivata sino al Parco Santa Toscana coinvolgendo il pubblico e tutte le associazioni.

Alla presenza di Elisa e avvenuto il lancio della challenge “Forestiamo insieme l’Italia: Contribuiamo a piantare 11.000 alberi in Italia con Conad” e, a seguire, l’artista, insieme a Paola Maugeri (giornalista, speaker e autrice radiofonica e di podcast, ha fondato la Humans in evolution, il luogo in cui liberare la mente, ascoltare il cuore ed evolvere l’anima) e Silvia Francescon (esperta in diritto internazionale dell’ambiente, attualmente responsabile agenda ambiente dell’Unione Buddhista Italiana e componente del comitato esperti G20 del gruppo di lavoro energia e clima presso il Ministero della transizione ecologica) ha dialogato su “I diritti della Natura” e tenuto uno speciale live acustico seguito da un Dj set di Cosmo.

A seguire le attività del 3 e 4 giugno.

Il 3 si entrerà nel vivo con tanti panel – coordinati da Music Hinnovation Hub, promotore lo scorso anno di Heroes Festival – che si occuperanno del tema attraverso sfaccettature diverse come:

l’apiterapia

“Il metodo spreco zero”

“L’armonia tra esseri senzienti”

la “ Moda Cruelty Free”

E poi ancora workshop:

Apiario del benessere

conoscere l’apiterapia

Aperihoney breve guida all’analisi sensoriale del miele e scoperta dei prodotti dell’apicoltura

Legambiente Laboratori attivi per bambini ed adulti con Verona Fablab Ma-Museo africano

Real Food

Salvailsuolo – laboratorio e animazione per bambini Mereketenghe

Aworld D-hub – Swapush baratto scambi e shopping a costo zero

Aworld Rechiclo – Laboratorio creativo con materiali di recupero

lo yoga di GeA, in compagnia di Dj Ika Faccioli

Inoltre in diversi momenti della giornata, dalle 10.30 alle 18.30, si potrà pensare alla cura del corpo e della mente (“Body and Soul”). In serata, spazio alla musica con il live acustico di Drast degli Psicologi e il Dj set dei producer multiplatino Zef e Marz.

Il 4 giugno proseguiranno i panel (“Music for the Planet”: un anno insieme” e “Effetto farfalla: come innescare l’eco-rivoluzione”), i workshop con l’Apicultura Dell’orso, distribuzione itinerante di estratti di frutta derivante da eccedenze alimentari: Real Food Fresh Mob, Henry &Co.

E poi ancora discussione aperta su su resistenze ed errori comuni che ostacolano la sostenibilità; yoga, sempre in compagnia di GeA e Dj Ika Faccioli, e con il live acustico dei Thru Collected (un collettivo di artisti visuali e produttori musicali attivo sul territorio napoletano dal 2020).

Nelle sere del 3 e 4 giugno Elisa sarà live all’Arena di Verona con An intimate Night insieme a Dardust.