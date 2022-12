Elisa lancia un nuovo singolo “Come te nessuno mai” e arriva con il suo live su Rai 2

Elisa Come te nessuno mai testo e significato del nuovo singolo estratto da Ritorno al futuro / Back to the future e scaletta del live in arrivo su Rai 2, il concerto A intimate night con tanti ospiti.

Il brano, già disponibile sugli store digitali, sarà in radio da venerdì 16 dicembre per Island Records.

Elisa Come te nessuno mai significato del brano

Il nuovo singolo nasce da un taglia e cuci emotivo. Una canzone d’amore profonda alla quale l’artista ha lavorato a lungo, che scava nell’intimità, e che porta l’espressività vocale di Elisa a livelli altissimi, regalandone meravigliose sfumature emotive.

Come te nessuno mai è stato scritto con Davide Petrella ed è impreziosito dagli arrangiamenti di Patrick Warren e Andrea Rigonat. Questo brano, in una versione riarrangiata da Dardust per chitarra, archi e pianoforte, è stato scelto da Elisa per aprire la scaletta di An Intimate Night, il nuovo tour teatrale che la vede impegnata in questi giorni in tutta Italia.

Una serie di live che la vedono affiancata da Dardust al pianoforte, Andrea Rigonat alle chitarre e agli archi Caterina Coco (primo violino), Alessio Cavalazzi (violino), Matteo Lipari (viola), Valentina Sgarbossa (violoncello) e Simone Giorgini (contrabbasso).

Il prossimo 5 gennaio il concerto di Milano sarà trasmesso in prima serata su Rai 2 con tanti ospiti che hanno duettato con Elisa. Da Luciano Ligabue a Rkomi, da Giuliano Sangiorgi ad Emma, da Mahmood a Tommaso Paradiso, fino a Brunori Sas, Edoardo Leo e Paolo Fresu.

La serata si è svolta anche a favore della raccolta fondi per “Music for the Planet”, progetto di Music Innovation Hub, Aworld e Legambiente, a cui Elisa ha dedicato tutto il tour estivo.

Obiettivo del fondo è mettere a dimora alberi in diverse aree italiane allo scopo di contrastare la crisi climatica e dare nuovo respiro alle aree urbane più inquinate contribuendo al progetto europeo “Life Terra”, che ha come obiettivo per il 2025 la messa a dimora di 500 milioni di nuovi alberi in Europa (di cui 9 in Italia) e curarli per i 3 anni successivi.

Elisa scaletta concerto An INTIMATE NIGHT

Come te nessuno mai Promettimi Anche fragile con Brunori Sas Labyrinth Un filo di seta negli abissi Rubini con Mahmood No Hero L’anima vola con Emma Qualcosa che non c’è Blu parte II con Rkomi Seta Palla al centro Basta così con Giuliano Sangiorgi Ti vorrei sollevare con Giuliano Sangiorgi Eppure sentire (un senso di te) O forse sei tu Se piovesse il tuo nome Luce (tramonti a nord est) Stay Non avere paura con Tommaso Paradiso Together Volver con Paolo Fresu feat. Daniele Di Bonaventura Stille Nacht, Heilige Nacht Gli ostacoli del cuore con Ligabue A modo tuo con Ligabue

Elisa come te nessuno mai testo e audio

Non dimenticare mai chi sono

anche tra miliardi di persone

dimmi che mi riconoscerai

come un sorriso in mezzo a un prato di parole

nello spazio oltre il muro del suono

girano i pianeti all’infinito

come lucciole dentro a una piazza

lassù non fa mai buio all’improvviso

Dovessi perdermi, perdermi

mille anni luce da qui

amore stringimi, stringimi

tienimi ancora così e

scusami, scusami

se non sono riuscita mai

nemmeno a dirti che

Non m’importa niente, non m’importa della gente

ciò che voglio veramente è solo stringerti di più

Io non ho mai provato niente di così profondo per nessuno mai

con te mi sento come una bambina

una promessa, una bugia

la verità è che dovrei stringerti di più

Io me ne accorgo solo adesso

che ti amo come non ti ho amato mai

come mai

Tu mi fai sentire un po’ speciale

anche tra miliardi di persone

sai che io ti riconoscerei

come una stella in mezzo a un cielo di cartone

dovessi perdermi, perdermi

mille anni luce da qui

amore stringimi, stringimi

tienimi ancora così e

scusami, scusami

se non sono riuscita mai

nemmeno a dirti che

Non m’importa niente, non m’importa della gente

ciò che voglio veramente è solo stringerti di più

Io non ho mai provato niente di così profondo per nessuno mai

con te mi sento come una bambina

la tua mano nella mia

la verità è che dovrei stringerti di più

e me ne accorgo solo adesso che ti amo come non ti ho amato mai

come mai

come mai

Non m’importa niente, non m’importa della gente

ciò che voglio veramente è solo stringerti di più

Io non ho mai provato niente di così profondo per nessuno mai

con te mi sento come una bambina

una promessa, una bugia

la verità è che dovrei stringerti di più

e me ne accorgo solo adesso che ti amo come non ti ho amato mai