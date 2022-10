Elisa torna nei teatri con lo spettacolo speciale “An Intimate Night”

Elisa ha appena concluso il Back To The Future Live Tour, che ha riscosso grande successo di pubblico con oltre 150.000 spettatori. La cantante non ha però intenzione di fermarsi; e ha annunciato il suo ritorno nei teatri italiani a partire dall’1 dicembre 2022.

Elisa è pronta per una serie di date speciali, dal titolo An Intimate Night. Il nome dello spettacolo richiama infatti l’atmosfera intima e magica del teatro. Ad accompagnare la cantante in questa nuova avventura, sul palco ci sarà una formazione composta da pianoforte, chitarra e quintetto d’archi.

Elisa, an intimate night: date e biglietti

Le date in calendario, ad oggi annunciate, sono:

1 dicembre – TRIESTE – Teatro Rossetti

5 dicembre – BOLOGNA – Europauditorium

8 dicembre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

16 dicembre – TORINO – Auditorium G. Agnelli Del Lingotto

21 dicembre – FIRENZE – Teatro Verdi

28 dicembre – ROMA – Auditorium Parco Della Musica

3 gennaio – CATANIA – Teatro Metropolitan

Il calendario del nuovo tour di Elisa è in aggiornamento. I biglietti, disponibili dal 29 settembre 2022, possono essere acquistati su Ticketone e in tutti i punti vendita abituali.

An Intimate Night è uno spettacolo prodotto e organizzato da Friends and Partners e Double Trouble Club.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI