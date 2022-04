Elisa: dopo le tre date dall’Arena parte il tour ecosostenibile che toccherà tutte le regioni italiane

Elisa tour 2022. Ospite nei giorni scorsi al concerto per l’Ucraina a Bologna, la cantautrice da fine maggio partirà con il suo tour ecosostenibile.

34 date in venti regioni in collaborazione con un SGD Action Campaign per lanciare un forte messaggio per l’ambiente.

Il Back to The Future Tour 2022, partirà con tre date all’Arena di Verona ricche di ospiti il 28, 30 e 31 maggio all’interno dell’Heroes Festival, la manifestazione a tema green che quest’anno la vede nelle vesti di direttrice artistica.

Ad aprire le tre date saranno Joan Thiele, Chiello, La Rua e, nella serata finale, a Venerus. Mente tra gli ospiti ci saranno sicuramente Rkomi, Marracash ed Elodie.

Elisa tour 2022

Per questi live Elisa può contare sul sostegno delle Nazioni Unite. Per questi live saranno ridotti i tir che trasporteranno i materiali per l’allestimento del palco affidandosi alle strutture locali. In passato era sette, quest’anno sarà solo uno.

Durante i live ci saranno dei video che sensibilizzeranno il pubblico sul tema della sostenibilità

Il Back to the Future Tour è organizzato da Friends & Partners.

Marina Ponti, Global Director di UN SDG Action Campaign, ha commentato:

Gli artisti possono ispirare al cambiamento aprendo cuore e mente delle persone.

Elisa è la prima alleata delle Nazioni Unite per i progetti di sviluppo sostenibile. Servono persone che mostrino il cambiamento con le loro azioni.

Ecco le date attualmente in calendario del tour 2022 di Elisa:

28 giugno Bassano Del Grappa (Vi) (Veneto) – Parco dei ragazzi del 99

30 giugno Nichelino (To) (Piemonte) – Sonic Park – Palazzina di caccia di Stupinigi

2 luglio Genova (Liguria) – Parco degli Erzelli

3 luglio Sampeyre (Cn) Ore 13,00 (Piemonte) – Vallone di Sant’Anna (Suoni dal Monviso)

6 luglio Bard (Ao) (Valle D’aosta) – Forte

8 luglio Campania

10 luglio Pistoia (Toscana) – Piazza Duomo

12 luglio Bologna (Emilia) – Sequoie Music Park

15 luglio Cattolica (Rn) (Romagna) – Arena della Regina

16 luglio Fermo (Marche) – Piazza del Popolo

18 luglio Umbria

20 luglio Vasto (Ch) (Abruzzo) – Area Eventi Aqualand

21 luglio Molise

23 luglio Lecce (Puglia) – Piazza Libertini

24 luglio Molfetta (Ba) (Puglia) – Banchina San Domenico

27 luglio Matera (Basilicata) – Cava del Sole

29 luglio Follonica (Gr) (Toscana) – Parco Centrale

31 luglio Bellinzona (Svizzera) – Castel On Air (Castelgrande)

2 agosto Treviso (Veneto) – Arena Della Marca

4 agosto Palmanova (Ud) (Friuli) – Piazza Grande

6 agosto Torbole sul Garda (Tn) (Trentino) – Foci del Sarca

25 agosto Castiglioncello (Li) (Toscana) – Castello Pasquini

27 agosto Olbia (Sardegna) – Olbia Arena

1 settembre Agrigento (Sicilia) – Valle dei Templi

3 settembre Siracusa (Sicilia) – Teatro Greco

5 settembre Taormina (Sicilia) – Teatro Antico

7 settembre Roccella Jonica (Rc) (Calabria) – Teatro Al Castello

11 settembre Milano (Lombardia)

13 settembre Milano (Lombardia)

14 settembre Milano (Lombardia)

17 settembre Pisa (Toscana) – Piazza Dei Cavalieri

21 settembre Roma (Lazio) – Cavea Parco Auditorium della Musica

23 settembre Roma (Lazio) – Cavea Parco Auditorium della Musica

24 settembre Roma (Lazio) – Cavea Parco Auditorium della Musica

