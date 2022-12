Elio Cipri, il ricordo di artisti e addetti ai lavori del mondo della musica, della televisione e dello spettacolo.

Discografici, giornalisti, addetti ai lavori, autori televisivi, musicisti, radiofonici e artisti. Tutti nella giornata del 30 dicembre si sono stretti sui social, ma non solo ovviamente, attorno alla moglie Paola e a Cecilia Syria e Giorgio Cipressi, figli di Elio Cipressi conosciuto anche come Elio Cipri, in attività fin dagli anni ’60 è stato un grande discografico, produttore, radiofonico e molto altro ancora, venuto a mancare nelle scorse ore.

Un’ondata di affetto e stima come di rado si è vista nel mondo della musica nei confronti di qualcuno che ha praticamente sempre lavorato dietro le quinte e non davanti ad una telecamera.

In fondo è la dimostrazione che tutti questi anni di duro lavoro, le sue idee, quel sorriso e quella risata inconfondibile, hanno permesso ad Elio Cipri di entrare nel cuore di tante, tantissime persone che hanno voluto stringersi attorno alla sua famiglia.

Qui a seguire alcuni dei tanti nomi che hanno lasciato un pensiero e alcune delle tante parole lasciate sui profili di Cecilia e Giorgio. La redazione tutta di All Music Italia si unisce con un abbraccio alla famiglia di Elio.

Mauro Ermanno Giovanardi, Laura Bono, Elisa, Gabriele Muccino, Saturnino, Luca Bianchini, Daniele Magro, Gabriele Muccino, Rachele Bastreghi, Diego Passoni, Georgia Mos, Daniele Battaglia, Francesco Oppini, TY1, Simone Tomassini, Dalia Gaberscik, Pino Strabioli, Daniela Martani, Finley, Sergio Cammariere, Elodie, Max Giusti, Emanuel Lo, Noemi, Mietta, Roberto Casalino, La Pina, Nicola Savino, Niccolò Fabi, Virgina Raffaele, Valeria Graci, Federico Russo, Ringo, Natasha Stefanenko, Marco Loda, Paolo Conticini, Samuele Bersani, Fabio Concato, Pamela Petrarolo, Giulia Luzi, Antonio Magglio, Luca Madonia, Tony Canto, Emiliano Bassi, Lisa, Vanessa Grey, Jalisse…

Elio Cipri, l’abbraccio degli artisti

NEK

Elio. Tutte le volte che ci vedevamo ci piaceva ricorda i miei inizi in Fonit Cetra. Quando c’eri anche tu che migliaia di volte mi hai affiancato e accompagnato. Un abbraccio stretto a voi tutti in famiglia. Vi sono vicino.

JOVANOTTI

Il Grande Cipri

BIAGIO ANTONACCI

Quante risate, che anni belli, riuscivi sempre a farmi compagnia… anche quando il mio successo era lontano. Ci incontreremo /dove il cielo è più sereno. Ciao Elio

EMMA MARRONE

Ti abbraccio sorella

FEDERICA GENTILE

Dolore enorme. C’è sempre stato, in tutti i momenti importanti della mia vita. Ciao Elio. Grazie per tutto ciò che ci hai dato. Lasci un vuoto enorme.

DRUPI

Azz… quanto mi manchera!!!

PAOLA TURCI

Che dispiacere… Grande Elio.

GRAZIA DI MICHELE

Che dispiacere! Ho avuto la fortuna di lavorare con lui anche recentemente. Una persona eccezionale. Ti sono vicina Cecilia!

VERDIANA

Elio per sempre nel cuore. Abbraccio

ENRICO RUGGERI

Un signore. Sapeva farti sorridere, aveva un sorriso grande come il suo cuore, la sua umanità mi colpiva sempre. nel suo lavoro era un amorevole fuoriclasse. È stato un onore conoscerlo, è un dolore non vederlo più. Ha vissuto una grande vita. Ti mando il più forte degli abbracci.

FIORDALISO

Ma tesoro, sono senza parole. Ti abbraccio forte… mio Dio che dolore.

ALEXIA

Ti sono vicina! Un abbraccio

JO SQUILLO

Mitico Cipri. Ti vogliamo tutti un gran bene

CAMILLA MAGLI

Elio unico sempre nel cuore, un abbraccio a tutta la famiglia

RED RONNIE

Elio, sempre positivo. Quanti ricordi. Quando i discografici avevano un’umanità incredibile.

GIULIANO SANGIORGI

Sono con te, con voi!!

MASSIMO VARINI

Ciao Cecilia, ti abbraccio forte. Fin dagli inizi degli anni ’90, con Fonit Cetra, ho passato tanto tempo con tuò papà, Cipri… mi spiace veramente.

LUCA DE GENNARO

…Erano anni d’oro per la discografia, e loro, “i discografici”, erano visti a volte come dei potenti arroganti, mentre erano una categoria nobile e, soprattutto, amavano davvero la musica, lavoravano a fianco degli artisti, ragionavano sul lungo termine e non sui numeri immediati, costruivano carriere. Erano Michele Mondella, Michele Di Lernia, Alberto Cusella, Riccardo Clary, Danilo Alberto Ciotti, Alfredo Saitto, e poi c’era lui, Elio Cipri, il boss della Fonit Cetra, carismatico, sicuro, sempre sorridente, uomo di relazioni, conosciuto e rispettato da tutti, un simbolo di quel mondo e di quell’epoca. Era musicista lui stesso, perciò gli artisti li capiva, e per lui la promozione era un’arte.

Negli ultimi anni, grazie all’ amicizia con la figlia Cecilia Syria, l’ho conosciuto meglio anche come persona, d’estate, in Puglia, padre e nonno amorevole, uomo sempre attivo ed entusiasta, con mille iniziative e sempre pronto a parlare di musica. Oggi se ne è andato, ma è uno di quelli che avremo sempre attorno, per quello che ha fatto e per quello che ha lasciato. Grazie grande Elio, e un enorme abbraccio a Paola, Ceci e Giorgio.

Chiudiamo con le parole di Syria.

Non è stato per niente facile dirti addio, ma ho fatto in tempo a coccolarti come speravo in questi giorni🙏🏻

e siamo riusciti a dirci qualcosa.

Grazie di tutto papone mio,

ascolto e riascolto i messaggi vocali sulla nostra chat,

la tua voce sempre rassicurante🙏🏻 anche quando discutevamo per le stupidaggini!!

Quanti ricordi, quante sfumature vissute insieme…

Come farò senza di te

e le nostre telefonate la mattina!?

Come faro’ senza di te punto!

Mi mancherai sempre per sempre tutti i giorni 🙏🏻

Ti amo

Riposa in pace anima bella❤

quanto amore sta arrivando da ogni parte,

quanto ti hanno voluto bene, quanto amore hai seminato sei unico papà!!

Cecilia