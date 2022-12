È morto Elio Cipri, il discografico che inventò la figura del Promoter musicale in Italia

Questo 2022 porta via con sé anche uno dei grandi discografici della musica italiana, una figura nota a tutti nonché grande amico di All Music Italia, Elio Cipressi detto Elio Cipri. Padre della cantante Syria e del promoter Giorgio.

A darne notizia con un post pubblicato su Instagram è stata proprio la figlia Cecilia…

Non è stato per niente facile dirti addio, ma ho fatto in tempo a coccolarti come speravo in questi giorni🙏🏻

e siamo riusciti a dirci qualcosa.

Grazie di tutto papone mio,

ascolto e riascolto i messaggi vocali sulla nostra chat,

la tua voce sempre rassicurante🙏🏻 anche quando discutevamo per le stupidaggini!!

Quanti ricordi, quante sfumature vissute insieme…

Come farò senza di te

e le nostre telefonate la mattina!?

Come faro’ senza di te punto!

Mi mancherai sempre per sempre tutti i giorni 🙏🏻

Ti amo

Riposa in pace anima bella❤

quanto amore sta arrivando da ogni parte,

quanto ti hanno voluto bene, quanto amore hai seminato sei unico papà!!

Cecilia