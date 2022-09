Nasce Radio Top Italia, una nuova realtà per unire la musica di oggi e quella di ieri e dare spazio agli emergenti

Nasce una nuova realtà radiofonica musicale e culturale che mette al centro, un po’ come fa il nostro sito, la musica italiana: Radio Top Italia.

Questo nuovo progetto nasce dalla tenacia, la determinazione e, soprattutto, dalla passione dell’Editore Patrizio Polifroni, e dall’esperienza pluriennale di uno dei discografici storici della musica italiana, il Direttore della Comunicazione Elio Cipri.

Radio Top Italia ha già un sito internet, che trovate qui, una pagina Facebook e un profilo Instagram. Non solo, sono già disponibile le app per ascoltare con dispositivi IOS e Android, oltre alla Skill per Alexa (vedi qui).

L’obiettivo di questo nuovo progetto è di puntare tutto sulla migliore musica italiana di sempre grazie ad una programmazione che spazierà dalle 100 hits in classifica agli evergreen italiani dagli anni ’60 al presentem senza tralasciare alcun genere.

Non solo… Radio Top Italia promette di dare ampio spazio al motore del futuro, ovvero agli artisti emergenti, spesso ignorati dai grandi network. Spazio ovviamente anche alle interviste che saranno condotte da speaker con un notevole bagaglio di esperienza e competenza musicale.

Patrizio Polifroni commenta così il progetto e gli obbiettivi futuri:

“Questa per noi è una sfida entusiasmante e abbiamo deciso di intraprendere questa nuova avventura iniziando dal mondo del web, delle App e dei social, per poi approdare in Dab ed in Fm.

Sarà una radio che credo possa fare la differenza, per contenuti ed ospiti. È un progetto culturalmente ambizioso: vogliamo creare un polo della musica italiana, far conoscere ai giovani i brani simbolo di oltre 60 anni di musica italiana e, viceversa, far scoprire al fruitore con gusti musicali diversi e “passati” le nuove realtà di cui protagonista indiscusso spesso è il mondo social, troppo spesso ignorato dalle radio.

Pensavo a questo progetto già da un paio di anni, ora è finalmente giunto il momento di annunciare a tutti il nostro slogan ‘La migliore Musica Italiana di sempre’, semplice ma in grado di far capire qual è il nostro mood“