Ele A: il nuovo singolo Uno999 è un brano introspettivo nato da uno sfogo

Ele A Uno9999 testo e significato del nuovo singolo della giovane artista.

Si intitola Uno999, il nuovo singolo della cantautrice Ele A, disponibile su Youtube e su tutte le principali piattaforme di streaming e negli online store a partire dallo scorso 7 marzo.

Significato di Ele A Uno999

La cantante, che non ha certo paura di sperimentare con la sua musica, ha voluto commentare con queste parole questo suo nuovo pezzo, dallo spiccato sapore garage:

Uno9999 è un brano introspettivo nato istintivamente, come sfogo. Siamo usciti completamente dalla zona di comfort spingendo su una produzione molto articolata con sonorità influenzate dalla Uk garage, melodie spacey e vibes nostalgiche.

Questo pezzo e gli altri della sua discografia saranno presentati dall’artista a maggio, in occasione della prossima edizione del festival Mi AMI al Magnolia di Segrate.

Ele A Uno999 audio, video e testo

Hai passato la serata a fare finta di sorridere

E una vita a chiederti come sia vivere

Un Intercity sul binario fa solo scintille

Ma sai le parallele non si incontrano così

È più difficile pensare che tu ci possa capire

Se nemmeno percepisci le bugie

E ti fai in 2 per gli altri come le pastiglie

Almeno lo sai che un vuoto non lo colmi in farmacia

Ho un chilo di cubi in ghiaccio in un bicchiere pieno a metà

Agli estremi come i poli, sì, ce la giochiamo a scacchi

Un altro mini shot e poi la vuoi dire la verità

Non ti fidi nemmeno di te, meglio se non parli

E tu non farci caso se, se non sto ascoltando que’

Quello che vuoi dirmi perché penso ai miei guai

Quindi tu non farci caso se mi lancio come un dado

Se non ti stavo aspettando, ma così siamo pari

Sono le 6

Non voglio pensare a nulla, eh

Ho bisogno di una scusa

Tu lo sai che non sono responsabile, yeah

Tu cosa fai? Io non lo so

Sono le 6, ma non ho sonno

E conto fino a 1-9-9-9-9

Conto fino a 1-9-9-9-9

Tu cosa fai? Io non lo so

Sono le 6, ma non ho sonno

E conto fino a 1-9-9-9-9

1-9-9-9-9

Yeah

La mia città è piena di noia, di neve, di vuoto

Di gente piena di soldi che perde tutto alle slot

Di gente che non ne ha più ma con la macchina costosa

Pensano ciò che non hanno determini chi sono

Non voglio più stare al freddo come un uomo in un hotel

Che per i problemi può chiamare solo la reception

Dicono che sei ricco davvero quando hai tempo

Ma nemmeno coi soldi quello puoi riaverlo indietro

No-no, no-no, globo, globo, dammi un posto scomodo

Vogliono me nel mondo e quindi devo accettare l’odio

Un piano cola a picco e fin qui tutto bene

Come un transatlantico avvolto nella salsedine

Non vedo più il cielo in città come nella giungla

Uno squalo sul fondo della piscina

Se Dio esiste, spero abbia una buona scusa

Ora chiudo gli occhi perché si è fatta mattina, yeah

Sono le 6

Non voglio pensare a nulla, eh

Ho bisogno di una scusa

Tu lo sai che non sono responsabile, yeah

Tu cosa fai? Io non lo so

Sono le 6, ma non ho sonno

E conto fino a 1-9-9-9-9

Conto fino a 1-9-9-9-9

Tu cosa fai? Io non lo so

Sono le 6, ma non ho sonno

E conto fino a 1-9-9-9-9

1-9-9-9-9