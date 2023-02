MiAmi 2023, fuori i primi nomi della nuova edizione del festival: Dargen D'Amico, Ginevra, Fulminacci, Verdena e...

MiAmi 2023 è da diciannove anni sinonimo di sperimentazione e altissima qualità e dal 26 al 28 maggio arriverà alla sua diciassettesima edizione.

Ogni anno è stato sviluppato un tema diverso e il Circolo Magnolia, sede storica del festival, ha goduto della presenza di migliaia tra fan, addetti ai lavori e artisti.

Per questa nuova edizione è stato deciso di usare un claim che invita alla ricerca: “Chi cerca trova, chi non cerca viene trovato”. Si gioca con il mistero e la scoperta, dunque, per invogliare la solida fanbase a partecipare attivamente.

I primissimi nomi che vanno a comporre il cartellone di MiAmi 2023 sono quelli dei Verdena, di Fulminacci, di Dargen D’Amico, di Dente e Colombre.

Tornerà anche la band di Francesco De Leo, L’Officina della Camomilla, nell’anno del decennale di un album iconico come ‘Senontipiacefalostesso‘, la giovane e ormai pronta al grande salto Ginevra, il collettivo BNKR44 con il debutto live del nuovo album per poi chiudere, per il momento, con il ritorno della Lovegang126 di Franco126 e Ketama126.

miami 2023 in anteprima a milano e bologna

La strada per il MiAmi è ancora lunga e per rendere l’attesa più interessante sono state organizzate due anteprime di ciò che vedremo a maggio.

Milano e Bologna saranno le città protagoniste e tra gli artisti coinvolti ci saranno gli svedesi Deki Alem al leggendario Covo Club il 17 marzo. Il 6 aprile, invece, sarà la volta di Milano con la Thrucofesta, che porterà sul palco del Tunnel Club il collettivo napoletano Thru Collected.