6 Aprile 2026
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Fabio Gattone
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6 Aprile 2026

Ejent: il nuovo singolo è “Ci divertiamo” feat. Manitoba

La giovane band lancia il brano nato dall'incontro con il duo indie rock in uno studio fiorentino

News di Fabio Gattone
Gli Ejent lanciano il singolo "Ci divertiamo" feat. Manitoba
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Ci divertiamo è il titolo del singolo degli Ejent, in radio e negli store digitali dal 3 aprile 2026. Il brano vede la collaborazione di un’altra band toscana: i Manitoba.

Gli Ejent sono una band fiorentina dal sound pop rock. Sono cinque membri che si conoscono al liceo nel 2021 e iniziano a suonare insieme da gennaio 2023. Il gruppo è composto da Edoardo Nativi alla voce, Ruggero Spagnoli al basso, Enrico Magrini alla batteria, Gabriele Fabbri alla chitarra e John Levon alle tastiere.

L’attività degli Ejent si è concentrata da subito sui live; e negli anni la band ha aperto i concerti di Pooh, CCCP e Galeffi. Il 29 giugno 2024 ha pubblicato il primo singolo Senti Come, con un sound che mescola il rock anni ’80 a testi moderni e influenze R&B e soul. Nel 2025, il gruppo ha aperto alcune date del tour della Bandabardò; e il concerto di Daniele Silvestri a Capodanno. L’11 ottobre 2025 gli Ejent hanno pubblicato il secondo singolo, Ritardo cronico, registrato al Wave Recording Studio di Firenze.

Gli Ejent pubblicano il singolo "Ci divertiamo" feat. Manitoba

“Ci divertiamo”, il nuovo singolo degli Ejent

La band fiorentina prosegue il suo percorso con il brano Ci divertiamo, pubblicato su Etichetta Parigi e distribuito da Ada Music. La canzone è nata da un incontro con i Manitoba in uno studio fiorentino. Appena gli Ejent hanno ascoltato il provino scritto dai Manitoba, hanno sentito subito scattare quella magia che alla fine li ha portati a lasciare che i loro mondi sonori si incontrassero e incrociassero.

Il brano – raccontano gli Ejent – è “una dichiarazione di affetto sincero disegnata su un rapporto d’amore come una promessa, Lo sai che poi ci divertiamo, è un’emozione che fa sentire vivi e che arriva all’improvviso come un temporale estivo”.

In Ci divertiamo, gli Ejent confermano una visione sonora ben definita caratterizzata da un sound che unisce immediatezza pop e intensità rock. La loro cifra stilistica si unisce a quella dei Manitoba, duo indie rock con sonorità elettroniche formato da Filippo Santini e Giorgia Rossi Monti. Il singolo è disponibile dal 3 aprile 2026.

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