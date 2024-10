Manitoba: l’album “Numero Zero” mostra la loro nuova identità

Numero Zero è il titolo del nuovo disco dei Manitoba, disponibile negli store digitali dal 4 ottobre 2024. L’album è stato anticipato dalla pubblicazione dei singoli Fiori e Baci, Due sassi, Matilde e Gianni Tristezza.

Numero Zero (Pioggia Rossa Dischi), come suggerisce anche il titolo, segna un nuovo inizio per il duo. I Manitoba lo presentano così: “Numero Zero è il nostro nuovo album. Lo zero è in noi perché con queste canzoni abbiamo abbattuto ogni certezza e ricostruito la nostra identità. Nel disco ci sono tante reference: Beatles, David Byrne, Arcade Fire, Beck, ma soprattutto ci siamo fatti guidare dall’istinto e dai suoni, come mai avevamo fatto prima. Questi sono i Manitoba, i Manitoba da Zero”.

La band ha fatto la scelta di un nuovo sound e di un approccio diverso nella costruzione del disco. L’opera è stata concepita come un luogo dove si potessero incontrare persone, oltre che personaggi e musicisti. Numero Zero è una sorta di villaggio, con i suoi abitanti e le sue vicende: tutto ciò viene raccontato nelle diverse tracce. I personaggi sono individui segnati da cicatrici, che hanno trasformato il loro dolore in una nuova forma di resilienza. Sono esseri schiacciati e feriti, che non si sono adattati al contesto, ma sono riusciti a resistere pur cambiando pelle. Tra questi, ci sono anche i Manitoba, che hanno saputo rimanere uniti nel flusso del tempo e dei detriti.

Tracklist

Ecco la tracklist di Numero Zero:

1. Jane

2. ⁠Due sassi

3. Gianni Tristezza

4. Matilde

5. Hare Krishna

6. Blu e John

7. Fiori e baci (feat. Edda)

8. Futuro

Numero Zero è un album dalle diverse sfumature: rock, punk, con qualche pulsazione elettronica.

La produzione è di Luca Bossi, Manitoba e Simone Galassi, fatta eccezione per Fiori e Baci, prodotta da Luca Bossi e Simone Galassi. Il disco è stato registrato da Luca Bossi e Simone Galassi, presso lo Studio di Registrazione di Luca Bossi a San Vittore Olona, Milano.

Manitoba live

A breve distanza dall’uscita del disco, i Manitoba hanno intenzione di presentare dal vivo i nuovi brani al pubblico. Il 17 ottobre 2024 prende il via il loro tour autunnale nei club.

I concerti ad oggi annunciati sono i seguenti:

17.10 ALCAZAR, ROMA

09.11 GLUE, FIRENZE

24.11 OFF TOPIC, TORINO

12.12 BIKO, MILANO

I biglietti sono già in vendita.

