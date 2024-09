“Gianni Tristezza” è il brano simbolo del nuovo progetto discografico dei Manitoba

Gianni Tristezza (Pioggia Rossa Dischi / ADA Music) è il nuovo singolo dei Manitoba, in uscita venerdì 13 settembre. Si tratta del terzo brano estratto dal nuovo album di inediti della band, previsto entro fine 2024.

MANITOBA, “GIANNI TRISTEZZA”

Con Gianni Tristezza, i Manitoba continuano il loro percorso di esplorazione delle infinite sfumature del rock, collezionando – a livello tematico – una varietà di personalità, ciascuna con una storia unica da raccontare.

Il brano presenta al pubblico un’altra figura che farà parte del prossimo progetto discografico. Questa volta, è il turno di Gianni Tristezza, una persona che ha deciso di ritirarsi dal mondo.

Quest’uomo viene descritto con la pelle azzurra, metafora di dolorose riflessioni esistenziali: infatti, rappresenta la tristezza e la sua lucidità, facendo riflettere su come la sofferenza riesca a far nascere una nuova consapevolezza della realtà.

La sua figura simboleggia la perdita e la crudeltà del mondo che spesso, e soprattutto oggi, ignora le ferite, l’affanno e lo scoraggiamento di ogni singola persona.

I Manitoba lo descrivono così: «Gianni Tristezza è un uomo dalla pelle di un azzurro intenso che si aggira per le strade. Lo avvolge un mistero che non interessa a nessuno: la malinconia non vende bene».

E concludono: «Ma dove non si parla di sofferenza, dove non c’è verità, e dove tutto è perfetto e luccicante c’è oppressione. Gianni Tristezza è il simbolo del nostro disco: è il Numero Zero ed è il simbolo della nuova musica dei Manitoba»

Come anticipato all’inizio, questo singolo è stato anticipato da Due sassi, uscito lo scorso maggio e dedicato a loro stessi, e Matilde, uscito invece a giugno e che ritrae la vita interiore di un giovane in conflitto con la propria immagine paterna, rappresentazione della sua tenacia nel seguire i propri sogni.

MANITOBA, “GIANNI TRISTEZZA”: LE DATE DEL TOUR

Quest’autunno, i Manitoba saranno in tour in alcuni dei più importanti club italiani. Di seguito, le date:

17 OTTOBRE – ROMA – ALCAZAR

9 NOVEMBRE – FIRENZE – GLUE

24 NOVEMBRE – TORINO – OFF TOPIC

12 DICEMBRE – MILANO – BIKO

Per tutte le informazioni sui biglietti, potete cliccare qui.