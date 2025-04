Eiffel 65: da “Viaggia Insieme a Me” nasce “Fare a Meno di Te” feat Guè

Dopo il successo di Heaven con i Boomdabash, gli Eiffel 65 rivisitano un altro iconico brano del loro repertorio e presentano Fare a Meno di Te feat Guè (Warner Music), in uscita venerdì 18 aprile.

Il brano, come già anticipato, è una rivisitazione di Viaggia Insieme a Me, una delle canzoni più amate e ascoltate dal pubblico, scritta nel 2003 pensando a un figlio che nessuno di loro aveva ancora.

Ed ecco che Fare a Meno di Te nasce proprio dalla curiosità di scoprire la possibile evoluzione del messaggio contenuto nella storica hit del gruppo, a cui Jeffrey e Maury donano ora un nuovo abito perfetto per i club, con beat elevati e un featuring d’eccezione, che offre un’inedita prospettiva al testo.

eiffel 65: da “viaggia insieme a me” a “fare a meno di te” feat guè

“Guè è una leggenda del rap e non ha bisogno di presentazioni. E, soprattutto, è un padre, proprio come noi”, hanno dichiarato gli Eiffel 65.

Poi, hanno aggiunto: “Noi siamo in quella fase che i genitori vivono quando i figli sono ormai prossimi all’indipendenza e Guè è riuscito a scrivere parole che riflettono esattamente quello che stiamo provando.

Fare a Meno di Te ha in sé il DNA del messaggio di Viaggia Insieme a Me, basato sull’idea di ‘insegnare e lasciare andare‘ ma, come in una sorta di sequel, si sposta verso un punto di vista più adulto, diventando ‘E quando tu potrai fare a meno di me, sono io che non potrò più fare a meno di te’.

Insomma, è come se questa nuova pubblicazione chiudesse un cerchio aperto circa 20 anni fa”.

EIFFEL 65: LE DATE DEL TOUR

In attesa dell’uscita del nuovo singolo, Jeffrey e Maury hanno annunciato i prossimi appuntamenti live che, per tutta l’estate, li vedranno esibirsi in giro per il nostro Bel Paese, e non solo…

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate (calendario in aggiornamento):