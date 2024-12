Gli Eiffel 65 live al Forum nel 2025 per festeggiare i 25 anni di “Blue”

Gli Eiffel 65, band che ha fatto la storia della musica dance in Italia e nel mondo, nel 2025 sarà live all’Unipol Forum di Assago per festeggiare il 25 anni della hit mondiale, Blue.

Maury e Jeffrey Jey ovvero gli Eiffel 65, continuano ad essere un’icona mondiale della musica dance. Ora è arrivato il tempo di celebrare il loro singolo d’esordio che, per numerose settimane tra il 1999 e il 2000, è rimasto primo nelle classifiche di vendita di quasi tutto il mondo ricevendo anche una candidatura ai Grammy Awards.

Blue, insieme ai singoli Move your body e Too much of heaven fa parte del primo album in studio EUROPOP, certificato disco di diamante in Francia, triplo platino negli Stati Uniti e disco d’oro in Italia.

Questa canzone da un quarto di secolo una pietra miliare nel panorama musicale dance e ancora oggi trova spazio nelle classifiche mondiali. Ricordiamo infatti che ad agosto 2022 David Guetta ha pubblicato con Bebe Rexha I’m Good (Blue), brano che include la melodia di Blue. Questa canzone è stata uno dei brani più trasmessi in radio e suonati al mondo nel 2022 raggiungendo oltre 2 miliardi di streaming e ottenendo come l’originale una nominations ai GrammyAwards.

EIFFEL 65 live 2025

A venticinque anni dall’uscita gli Eiffel 65 saranno live per la prima volta all’Unipol Forum di Milano con uno show evento fissato per il prossimo 17 aprile 2025. Il duo ha scelto il palco del Fabrique per annunciare la notizia al pubblico durante un live lo scorso 7 dicembre. La data, prodotta da Vivo Concerti, sarà l’occasione per rivivere l’energia e l’atmosfera della dance degli anni ‘90 e 2000, celebrando un brano entrato nella storia.

Oltre due ore di spettacolo per ripercorrere le hit degli Eiffel 65, dagli esordi fino a quelle più recenti, suonate anche in versioni inedite rivisitate appositamente per questo speciale live. Non mancheranno poi imperdibili soprese, con la partecipazione di alcuni ospiti che hanno fatto parte del viaggio musicale di Maury e Jeffrey.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI