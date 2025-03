ËGO fa autoanalisi nel nuovo singolo “Qualcosa che non va”

Ëgo torna con il nuovo singolo Qualcosa che non va (INRI Records/Metatron), fuori dal 7 marzo e disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Il brano è il risultato della collaborazione con Sbale e il produttore multiplatino Macs.

Qualcosa che non va segue a due tour nei club e al primo album Amore Splatter, un album che spazia dal pop-punk all’attitudine a suoni provenienti dall’hyperpop, dall’emo e dal rap. Il disco ha anche una deluxe Amore Splatter (red side).

ËGO – Qualcosa che non va

Il nuovo singolo di Ëgo è un invito a riconoscere e accettare le imperfezioni della vita.

“Se lo vuoi mi puoi nascondere dagli occhi di questa città perché due come noi non fanno i conti con la realtà”

Dal comunicato stampa il brano è descritto così:

Con immagini evocative e riferimenti cinematografici, la tensione tra il desiderio di evasione e la realtà quotidiana emerge in versi che parlano di eroi morti, abitudini scomode e un vissuto difficile, rendendo il pezzo autentico e universale.

Qualcosa che non va segna un nuovo capitolo nel percorso dell’artista genovese Lorenzo Cardini, in arte Ëgo, che mette a nudo in un’autoanalisi che sfiora l’autocommiserazione, trasformandola in immagini tanto malinconiche quanto grottesche.

Ëgo non cerca compromessi, ma una connessione autentica con il pubblico trovando il perfetto equilibrio tra intensità emotiva e immediatezza comunicativa.

Crediti immagine di copertina di Alfonso Esposito e Megan Stancanelli