Edoardo Donnamaria, in attesa di news su Drojette, torna a trasmettere su Radio Zeta

Uscito dal Grande Fratello Vip Edoardo Donnamaria torna ad una delle sue passione, la radio.

Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato in questo articolo di Edoardo e delle sue molteplici attività artistica tra cui c’è anche quella di cantautore con nome d’arte di Drojette. In attesa di scoprire se il ragazzo pubblicherà nuove canzoni da lunedì prossimo, 3 aprile, tornerà al ruolo di speaker radiofonico su Radio Zeta, la radio del gruppo Rtl 102.5 dedicata alla Generazione Z.

L’ex gieffino lo ha annunciato apparendo a sorpresa negli studi in radiovisione durante il programma di Carolina Russi Pettinelli e Cianna, Zetagram: “Buon pomeriggio a tutti, sono Edoardo Donnamaria e sono felice di essere qui con voi. Sto tornando. Da lunedì sarò in diretta qui, per me è un piacere tornare, sono emozionatissimo” ha detto il ragazzo.

Quindi l’appuntamento in radio con Edoardo Donnamaria è fissato dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, con Francesco Taranto a “Generazione Zeta”.