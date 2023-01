Edoardo Donnamaria del GfVip: sapevate che dietro il laureato di Forum si cela il cantautore Drojette?

Tra i concorrenti che quest’anno animano le storie dentro la casa del Grande Fratello Vip c’è anche un volto di Forum, Edoardo Donnamaria, che non tutti sanno essere anche un cantante con il nome d’arte di Drojette. Andiamo a scoprire meglio la sua storia, musicale e non.

Edoardo Donnamaria nato il 16 gennaio del 1994 a Roma, e ha quindi 29 anni compiuti proprio oggi.

Suo padre è Vincenzo Donnamaria, è socio fondatore e responsabile nazionale dello Studio associato di consulenza legale e tributaria KStudio Associato ma anche un cantautore con all’attivo due album: Angoli della mente del 2018 e Tu chiamale se vuoi citazioni del 2022 (vedi qui).

Più piccolo di tre fratelli, Edoardo prende proprio dal padre la passione per la musica. Frequenta il liceo a Roma e vive un periodo turbolento e ribelle che lo porta a prendere anche strade di cui non va fiero. Dopo il diploma si trasferisce a Milano.

In questo periodo apre un blog in cui parla di temi sociali e attualità e viene notato dalla redazione di del noto programma di Canale 5, Forum, dove diventa uno dei volti di punta. La tv gli apre la strada anche per la radio e così diventa una delle voci di Rtl 102.5 e Radio Zeta. Nel frattempo si laurea in giurisprudenza come il padre.

Da Edoardo Donnamaria a Drojette

Proprio nel 2021, in contemporanea con l’esperienza in radio, decide di mettersi in gioco anche con la musica. Con il nome d’arte di Drojette pubblica a novembre del 2021 il primo singolo, Soldati senza armi, completamente scritto da lui per musica e testo. Ecco come lo annunciava:

“Eh si finalmente ho deciso che farò uscire almeno alcune delle canzoni che ho pronte da un bel po’ nel cassetto. Uno dei pochi fili conduttori che hanno accompagnato la mia vita è la scrittura, dai giornali fake alle elementari, alle poesie alle medie, ad articoli su giornali veri e canzoni dal liceo fino ad oggi.

Ho deciso che inizierò a raccontare alcune cose della mia vita che neanche molte persone che mi sono vicine sanno, il 30 novembre esce la mia prima traccia: Soldati senza armi.“

A gennaio del 2022 segue Che palle prodotto da Swann, a cui segue a marzo Sottone con la produzione di Italo Leonardo Rangel Espino.

L’ultimo singolo lanciato prima dell’ingresso, avvenuto a settembre, nella casa del Grande Fratello Vip, è 17 in cui torna la produzione di Swann e racconta il sé stesso 17enne, complicato e sensibile.

Attualmente il ragazzo è impegnato nel programma dove è spesso al centro dell’attenzione per via della storia d’amore nata con Antonella Fiordelisi, un rapporto complicato fatto di continue litigate e riavvicinamenti, molto amato dal pubblico del web che li ha ribattezzati Donnalisi.

Il Grande Fratello quest’anno andrà avanti fino a marzo, chissà se conclusa l’esperienza nel programma Edoardo Donnamaria riprenderà in mano il progetto Drojette. Non ci resta che aspettare qualche mese per scoprirlo.

Foto di copertina di Emanuele Ceprani