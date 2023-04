“Love is war”, fuori a maggio, è il primo disco da solista di Dylan ex Pyrex della Dark Polo Gang

Dopo aver lanciato per due singoli per inaugurare il suo percorso da solista, Dylan, ex Pyrex della Dark Polo Gang, annuncia data di uscita e titolo del suo primo album.

Classe 1994, nato a Roma da padre italiano e madre afroamericana, Dylan ha iniziato a farsi notare nelle musica nel 2015 e, dopo aver raggiunto grandi risultati con la DPG ora è pronto a pubblicare l’album Love is war disponibile per Island Records – Universal Music Italia dal 12 maggio.

Il disco sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico, cd e vinile. Qui a seguire i link per l’acquisto.

L’album, come dicevamo in apertura, è stato anticipato dall’uscita dei singoli Rasoi e Rigor Mortis (vedi qui), brani che hanno rivelato le due diverse sfaccettature del suo nuovo progetto e annunciato il cambio del nome d’arte Pyrex in quello di battesimo… Dylan.

Per questo annuncio l’artista ha pubblicato un video girato da Bendo che ha messo in scena un funerale simbolico e solenne.

Con Love is war Dylan sancisce la sua nuova direzione artistica che avrà un approccio in cui coesistono coerentemente lo stile più crudo e street degli esordi e l’apertura alle sperimentazioni melodiche e a tematiche intime e introspettive.