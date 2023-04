Dylan celebra in un video il funerale di Pyrex della Dark Polo Gang e lancia due nuovi singoli

Pyrex, ex Dark Polo Gang, cambia nome d’arte e diventa Dylan. Per l’occasione lancia nuovi brani dal suo nuovo progetto discografico: Rasoi e Rigor Mortis.

Romano classe 1994, padre italiano e madre afroamericana, Pyrex si è fatto notare per la prima volta nel 2015, con i lavori del collettivo DPG. Celebri canzoni come Sportswear con Tony Effe (36 milioni di views per il video) e Fiori del male feat. Sfera Ebbasta.

Nel 2022 l’artista ora noto come Dylan lancia due brani solista: Sinfonia della distruzione e Per Averti in collaborazione con Rkomi.

Ora, da venerdì 7 aprile, è tempo di nuova musica fuori per Island Records/ Universal Music Italia e pubblicata per la prima volta con il suo vero nome. Una scelta nata dalla necessità di accorciare le distanze tra “artista” e “persona” e di trovare un terreno comune che possa contenere tutte le sfaccettature -a volte in antitesi tra di loro- del suo immaginario, un ponte tra passato, presente e futuro che lo rappresenti nella sua totalità.

Per comunicare il cambio di nome d’arte l’artista ha messo in scena un vero e proprio funerale, girato da Bendo nella suggestiva Casa Madre dei Mutilati ed Invalidi di Guerra a Roma, un rito solenne e simbolico che celebra il passato di Dylan e ne consacra un nuovo inizio che racchiude la sua storia e allo stesso tempo ne presenta una veste inedita.

Qui a seguire il video trailer.

Questi due nuovi brani proseguono la direzione artistica del nuovo progetto rivelandone due diverse sfaccettature: un lato che celebra lo stile più street e crudo degli esordi ed uno, meno conosciuto e più introspettivo, aperto alle sperimentazioni melodiche. Un binomio di contrasti che anticipa la nuova cifra di Dylan.