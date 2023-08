DREA fuori con l’EP “In questo buio immenso”, anello di congiunzione tra i Nirvana e la scuola autorale italiana

Lo scorso 7 luglio è uscito per La Clinica Dischi il primo EP del cantautore lombardo DREA, In questo buio immenso.

A chi chiede chi è DREA la risposta arriva con queste parole: è la necessità di urlare così forte da far impazzire la gola per non restare soffocato dalle inquietudini. È la voglia di rompere gli schemi e ballarci sopra. È la libertà senza freni di parlare d’amore o di mandare tutti affanculo.

L’EP è arrivato a qualche settimana di distanza dal singolo d’esordio, Seattle, e con questa nuova uscita il cantautore ha svelato il suo volto alla scena indipendente nazionale. un volto grunge che accompagna la sua idea di canzone d’autore… In questo buio immenso è un viaggio musicale capace di collegare i Nirvana e la scuola autorale italiana, nella ricerca di un baricentro fatto di sperimentazione e genuina voglia di raccontare lo spaesamento di una generazione che non smette di domandarsi quale davvero possa essere il proprio posto nel mondo.

Queste le sei canzoni contenute nel progetto e la frase che le descrive meglio: