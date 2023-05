DREA, il nuovo talento senza volto de “La Clinica Dischi”, debutta con un singolo che ci riporta a Seattle nel 1994

Un nuovo artista con il volto nascosto debutta nella musica italiana. Si tratta di DREA, fuori da venerdì 19 maggio con SEATTLE 1.9.9.4.

Il mondo sonoro dell’artista viene presentato così da La Clinica Dischi:

“Distorsori, pelli che vibrano e corpi che si muovono al ritmo sfrenato di una danza antica, che urla a diecimila watt tutta la frenesia di un mondo che emerge sotto la superficie ingrigiata del mainstream: un nuovo underground si arrampica per le grondaie delle palazzine silenziose, rompendo il silenzio a colpi di rock’n’roll.

E’ DREA, che dalle tempie abbandonate della metropoli lancia il suo primo guanto di sfida contro la paralisi della contemporaneità: “SEATTLE 1.9.9.4.”

SEATTLE 1.9.9.4. viene raccontato così da DREA:

“Luci al neon che danno il ritmo al tuo respiro, mentre cerchi la rincorsa giusta per non farti raggiungere da quei pensieri che ti danno la caccia da un po’: cerchi lo slancio illusorio in un paio di jeans che portano i segni dei tuoi vent’anni, logorati da battaglie che non smettono di tormentare il tuo sonno.

Un pugno di certezze, la sensazione di vertigine che dà il passare del tempo, la puntina che solca quel solito disco dei Nirvana mentre infili la notte in tasca, e ti prepari al tuo ennesimo sabato di guerra; Seattle ha l’aspetto di un promemoria che sembra ripeterti, ossessivamente, “respira, non è ancora tempo di morire”.

DREA SEATTLE 1.9.9.4. testo

I tuoi segreti e le mie paranoie

il tuo sorriso in una polaroid

Ti copri il collo dai miei morsi e siamo persi

Tra i “mi manchi”scritti in rosso sopra gli specchi

E le mie mani sporche sui tuoi fianchi

Il cuore a mille e le carezze sopra i graffi

Che sono forti come uno tsunami

balliamo un lento tra i rottami

Ne voglio sempre di più

fammi drogare ancora un pò di te

Di più di più di più

Ne voglio ancora e non importa se

Facciamo L amore finché la notte non muore

Io e te io e te io e te

Facciam venire anche l’alba

Ma che bel rumore stare abbracciati per ore

Come se come se come come se

Ci mancasse anche l’aria

Quei tatuaggi dio quanto sei bella

sparisce tutto dentro la mia testa

Che è bello se ti odio, si fino ad amarti

che tutto il resto è noia ed io resto a guardarti

Suoniamo forte come un disco dei nirvana

facciamo fuoco dentro questa casa

Siamo Seattle 1.9.9.4.

io e te a pogare soli senza un palco

Ne voglio sempre di più

fammi drogare ancora un pò di te

Di più di più di più

Ne voglio ancora e non importa se

Facciamo L amore finché la notte non muore

Io e te io e te io e te

Facciam venire anche l’alba

Ma che bel rumore stare abbracciati per ore

Come se come se come come se

Ci mancasse anche l’aria

I tuoi segreti e le mie paranoie

il tuo sorriso in una polaroid

Siamo Seattle 1.9.9.4.

io e te a pogare soli senza un palco