Dopo Sanremo per i Colla Zio è arrivato il momento di ripartire live

Colla Zio tour 2023.

Dopo aver partecipato (e vinto) Area Sanremo 2022 i Colla Zio sono passati da Sanremo Giovani e hanno ottenuto la promozione tra i big del Festival di Sanremo 2023. Durante il Festival è uscito il loro album Rockabilly Carter fuori in digitale, cd e vinile.

Ora, dopo essersi esibiti live nei club italiani con il ROCKABILLY BLASTER TOUR per la band è tempo di tour estivo. Un’occasione per vedere il collettivo di nuovo sul palco con un live potente, frutto della ricerca musicale in studio ma soprattutto degli anni in cui la band suonava in strada con in braccio una chitarra, scoprendo la polifonia e mescolando armonizzazioni e barre.

Queste le date live in un calendario ancora in aggiornamento:

COLLA ZIO tour BLASTER SUMMER

Venerdì 26 maggio 2023 || Savigliano (CN) @ ATIPICO FESTIVAL Area Fiera

Sabato 27 maggio 2023 || Segrate (MI) @ MI AMI FESTIVAL Circolo Magnolia

Mercoledì 5 luglio 2023 || Arezzo @ MEN/GO MUSIC FEST Parco Il Prato

Sabato 15 luglio 2023 || Marina Romea (RA) @ Bagno Polka

Sabato 5 agosto 2023 || Marina di Ginosa (TA) @ FISH AND GIN FESTIVAL Elephant Park

Venerdì 11 agosto 2023 || Monte Urano (FM) @ BAMBÙ FESTIVAL Parco Alex Lager

Sabato 19 agosto 2023 || Pineto (TE) @ PRIMAVOLTA FESTIVAL Parco della Pace

Foto di copertina articolo di Giovanni Bonassi