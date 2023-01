Colla Zio: il loro album di debutto Rockabilly Carter esce dopo Sanremo, ecco cover e tracklist

Si intitola Rockabillly Carter l’album d’esordio dei Colla Zio, il collettivo milanese che a febbraio parteciperà al Festival di Sanremo 2023 con il brano Non mi va.

Il disco uscirà per Woodworm/Virgin Music LAS (Universal Music Italia), è già in presave e in preorder in digitale e nei formati CD e vinile e sarà disponibile subito dopo il Festival, a partire dal prossimo venerdì 17 febbraio.

Cosa troveremo in Rockabilly Carter, il primo disco dei Colla Zio

All’interno della tracklist di Rockabilly Carter troveremo tra le altre canzoni anche la frizzante Asfalto, il pezzo con cui i Colla Zio si sono presentati al concorso Sanremo Giovani 2022 staccando un biglietto di prima classe per l’Ariston, dove si esibiranno al fianco di altri 27 Big.

Rockabilly Carter è stato descritto come una sorta di universo a sé: si tratta di un mondo fatato e fantastico, colorato e disegnato a pennarello, dove i ragazzi cercano il loro posto proprio come Billy. Si tratta di un percorso accidentato, il loro, fatto di cadute, di inciampi, di salite e discese, ma anche di tanta musica sempre fatta rigorosamente insieme. L’idea è che Rockabilly Carter li accompagni come un compagno di viaggio immaginario, così come nella realtà i membri del collettivo sono gli uni per gli altri un punto di riferimento costante ogni singolo giorno.

Le loro cinque personalità si fondono duque in questo disco carico delle loro idee e delle loro influenze personali, arrivando ad una sintesi che meglio racconta la loro ricerca musicale e personale. L’Ariston sarà in questo senso un tassello fondamentale del loro variopinto puzzle e, ovviamente, anche il coronamento di un sogno.

Questa la tracklist di Rockabilly Carter dei Colla Zio.

1. Billy 4ever

2. Mezzora

3. Non mi va

4. La nostra seconda primavera

5. Asfalto

6. Genova

7. Patto col buio

8. Chiara ft Selton

9. Tanto piove

10. Ci rimango male quando sei puntuale

11. Billy Carter

Credits foto di copertina: Foto di Bonass