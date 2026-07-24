Partono le celebrazioni per i cento anni dalla nascita di Domenico Modugno. Il primo passo è il logo ufficiale di Domenico Modugno 100, presentato dall’Official Team Modugno 100, che apre il percorso verso la ricorrenza del 9 gennaio 2028.

Il logo mette insieme i tre elementi che hanno definito la sua immagine pubblica: il mare di Polignano, la chitarra e le braccia aperte del gesto con cui nel 1958 cantò Nel blu, dipinto di blu sul palco di Sanremo.

Domenico Modugno 100: due anniversari in uno

Il percorso verso il 2028 tiene insieme due date. La prima è il centenario della nascita: Domenico Modugno nasce a Polignano a Mare il 9 gennaio 1928. La seconda arriva prima, nel 2028 saranno settant’anni da Nel blu, dipinto di blu, il brano che nel 1958 ha cambiato la posizione della musica italiana nel mondo.

Quel disco resta un caso unico: primo posto nella classifica Billboard negli Stati Uniti, tre Grammy Awards tra disco dell’anno, canzone dell’anno e interprete dell’anno. Nessun altro brano italiano ci è più riuscito.

Cosa prevedono le celebrazioni

Secondo l’annuncio, il percorso attraverserà i luoghi, la musica e il repertorio dell’artista, con l’obiettivo di raccontare non solo il musicista e l’interprete ma anche la sua figura pubblica. Il logo è il primo elemento reso noto, mentre il programma degli appuntamenti non è ancora stato diffuso.

Per informazioni, l’Official Team Modugno 100 ha indicato l’indirizzo modugno100official@gmail.com.

Domenico Modugno, gli omaggi degli ultimi anni

Il centenario arriva dopo un decennio di iniziative dedicate a Mister Volare. Nel 2018, per i novant’anni dalla nascita e i sessanta di Nel blu, dipinto di blu, Carosello Records ed Edizioni Curci pubblicarono un 45 giri in tiratura limitata a 1958 copie, seguito dal triplo cd Volare con le reinterpretazioni di Ermal Meta, Massimo Ranieri, Gianna Nannini e Milva.

Nel 2024, per i trent’anni dalla scomparsa, Sony Music Italy ha pubblicato Come in un sogno di mezza estate, doppio album che comprende versioni in spagnolo mai uscite prima in Italia. A Polignano a Mare, intanto, la manifestazione Meraviglioso Modugno va avanti dal 2011 e ha portato sul palco della sua città, tra gli altri, Ornella Vanoni, Niccolò Fabi, Diodato, Brunori Sas e Giuliano Sangiorgi.