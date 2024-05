Domenico Modugno fuori un doppio LP per far riscoprire il suo mondo musicale alle nuove generazioni

A distanza di sei anni dall’ultima raccolta di brani di Domenico Modugno esce un doppio LP per far riscoprire il suo mondo musicale anche alle nuove generazioni.

Domenico Modugno, nato a Polignano a Mare (Bari) nel 1928, è stato uno dei cantanti più famosi della storia della musica italiana e ha esportato l’italianità in tutto il mondo.

La sua carriera musicale decollò negli anni ’50, quando vinse il Festival di Sanremo, insieme a Johnny Dorelli con Nel blu dipinto di blu che gli valse una fama internazionale.

Il brano, noto anche come Volare, non solo vinse il festival 65 anni fa, ma divenne anche un successo mondiale, facendogli guadagnare numerosi premi internazionali, tra cui due Grammy Awards, un primato, quello di essere il primo artista pop italiano a vincere due Grammy, ancora imbattuto.

Il nuovo progetto discografico si chiama Come in un sogno di mezza estate e si compone di due dischi: il primo include i suoi brani più celebri ed il secondo, invece, l’amore cantato da Modugno.

Il progetto contiene, inoltre, versioni in spagnolo dei suoi brani più celebri mai pubblicate prima in Italia.

Come in un sogno di mezza estate, disponibile in pre-order, fuori dal 24 maggio in digitale e in tre formati fisici: doppio LP nero 180gr, doppio CD con poster (realizzato da Ciao discoteca italiana) e bonus tracks e, infine, doppio vinile (blu e arancione) numerato con poster (realizzato da Ciao discoteca italiana) disponibile in esclusiva per Sony Music Store.

L’album disponibile sulle piattaforme digitali è arricchito da una nuova copertina realizzata da Ciao Discoteca Italiana, il collettivo torinese che unisce design, arte e canzone d’autore alla ricerca di un punto di contatto tra passato, cultura pop e contemporaneità.

Domenico Modugno – Come in un sogno di mezza estate

DISC 1 – IL SOGNO – I brani più celebri

1 Vecchio frack

2 Nel blu dipinto di blu

3 Non Piangere Maria

4 Amara terra mia

5 Sole malato

6 Lazzarella

7 Lu pisce spada

8 Meraviglioso

9 Strada ‘Nfosa

10 Le Farfalle

11 Don Fifi

12 Un calcio alla città

13 La Donna Riccia

14 La Sveglietta

15 ‘O sole mio

16 El Hombre Del Frack

17 Donde, Como Y Cuando

18 Amarga Flor Mia

19 Un Punta A La Ciudad

20 Maravilloso

DISC 2 – IL RISVEGLIO, L’amore cantato da Modugno

1 Piove

2 Giovane Amore

3 Tu si ‘na cosa grande

4 Dio come ti amo!

5 Come hai fatto

6 Resta cu’mme

7 Come stai

8 Musetto

9 Come prima

10 Si, Si, Si

11 Sopra i tetti azzurri del mio pazzo amore

12 Ti Amo Amo Te

13 Nisciuno Pò Sapè

14 Sogno Di Mezza Estate

15 La lontananza

16 Dios, Como Te Amo

17 Como Has Hecho

18 La Distancia Es Como el Viento

19 Te Amo Amo A Ti

20 Llueve

Il collettivo torinese presenta così questo progetto:

Le canzoni di Domenico Modugno, il suo immaginario onirico, la sua capacità di raccontare il mondo interiore ed esteriore, la sua figura carismatica nel panorama dell’industria culturale italiana, hanno rappresentato, negli anni, il punto di partenza alla base dell’analisi visiva della storia della musica leggera portato avanti da Ciao Discoteca Italiana.

Per il Collettivo Ciao!, mettersi al lavoro sul repertorio di Domenico Modugno ponendosi come primario l’obiettivo di avvicinare la sua opera alle giovani generazioni, rappresenta una grande opportunità e il valore più importante alla base di questa collaborazione.