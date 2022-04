Tornerà Dolcenera e ci racconta un suo sogno in stile cinematografico e con un sound anni '80... il tutto in "Spacecraft"

Dolcenera Spacecraft testo e significato del singolo in uscita il 22 aprile che segna l’atteso ritorno discografico della cantautrice che, proprio da venerdì, sarà impegnata nel ruolo di tutor in The Band, il nuovo talent show di Carlo Conti su Rai1.

L’artista ha anche realizzato un podcast, con la recente pubblicazione del secondo episodio, dal titolo “Una canzone, una storia – Psicografia di un’artista femminile“: un’analisi psico-filosofica di artiste femminili che hanno segnato la storia della musica, attraverso lo studio delle loro canzoni più rappresentative e delle vicende mai casuali della loro vita, con brani eseguiti al pianoforte e l’interpretazione finale della canzone titolo dell’episodio.

Il nuovo singolo arriva nelle radio e su tutte le piattaforme digitali per K6DN Records – Universal. Spacecraft è il primo tassello del nuovo progetto discografico di Dolcenera la cui uscita è prevista per l’autunno prossimo.

Dolcenera Spacecraft significato del brano

Spacecraft è una canzone romantica con uno stile cinematografico nel testo poggiato su un sound anni ’80.

Una visione distopica futuristica che sfocia in un’ambientazione spaziale: “…avevo voglia di vederti… è come avere il cosmo dentro gli occhi, come guardare fuori da un oblò di uno Spacecraft“, canta Dolcenera, in una rappresentazione metaforica di uno stato d’animo conteso tra la consapevolezza della fine di un sentimento e la voglia e la nostalgia di un’emozione che ha regalato la meraviglia dell’immensità.

Ecco come lo racconta la cantautrice…

La composizione e la scrittura di Spacecraft è stato flusso unico e onirico. Magico oserei dire. Una sera un amico batterista che non sentivo da tempo mi chiama e mi dice che sentiva di dovermi far ascoltare un bit; mentre ascolto il disegno di batteria con le mani sul pianoforte inizio a suonare gli accordi e a comporre la melodia.

Sbalordita e felice me ne vado a dormire, ma mi sveglio d’improvviso all’alba ricordando un sogno che praticamente è diventato il racconto rappresentato dal testo della canzone.

Il nuovo singolo arriva in radio dopo Amaremare, brano che ha portato Dolcenera ad essere testimonial permanente di Greenpeace e invitata alle iniziative di Greta Thunberg, e Nuovo giorno Nuova Luce adattamento e reinterpretazione del brano Feeling good di Nina Simone e tema musicale della serie tv record di ascolti di Rai1, Lea, un nuovo giorno.

Dolcenera Spacecraft testo e audio

In arrivo il 22 aprile