Dodicianni: il nuovo singolo “Lolita dei Parioli” è un viaggio nella memoria

Dopo Dicono che tu e Delacroix, Dodicianni pubblica il nuovo singolo Lolita dei Parioli. Il brano, disponibile negli store digitali e in streaming dal 21 aprile 2022, è una ballad intensa, dolce e malinconica.

Quando i ricordi, anche quelli più importanti, tendono a sbiadire, non c’è nulla di più potente di una canzone per trattenerli e immortalarli per sempre. Lolita dei Parioli (Nevada Inc. – distribuzione Believe Music) è nata con questa finalità: proteggere un ricordo e farlo diventare indimenticabile.

La canzone è un viaggio nei ricordi di una Roma malinconica. La bellezza della città eterna fa da sfondo a questo viaggio che ripercorre la storia di una forte amicizia. Scritta e composta da Dodicianni, Lolita dei Parioli racconta di un rapporto sviluppatosi tra il Tevere e Castel Sant’Angelo, tra i vicoli del centro e le ville dei Parioli. Questo rapporto è rimasto impresso nella memoria, diventando quasi indelebile. La voce parlata di una ragazza contribuisce a evocare ricordi che nel tempo sono ciclicamente tornati. Ora, però, assumono un sapore nuovo, dettato da un’assenza che si fa agrodolce e che ha paradossalmente elevato la bellezza della città a un livello superiore.

“Ci sono persone che entrano velocemente nelle nostre vite, e con la stessa facilità ne escono“, osserva Dodicianni. “In questo breve lasso di tempo, però, condividono con noi i sogni, le preoccupazioni, la delusione per un padre che non si interessa poi così tanto e Alice pizza, la pizza bassa economica più buona di Roma. Sono momenti preziosi che, anche se all’interno di una bolla, vanno preservati, curati e, di tanto in tanto, ricordati“.

Il brano, nato anni fa, è stato ripreso in mano dopo tanto tempo e portato a una forma nuova grazie alla produzione di Lorenzo Donato. Piano soffuso, vorticosi pattern di synth modulare e chitarre sofferenti si intrecciano in una rincorsa continua, dando vita a un mondo sonoro attuale.

dodicianni, il testo di Lolita dei parioli

Testo e musica di Dodicianni

Dove passi le notti

e fai attenzione

o lasci entrare ancora le persone

ti lavi ancora le mani

bene con il sapone

anche in mezzo alle dita

e falla finita

E com’è bella Roma

Com’è bella Roma

Se non ci sei tu

E com’è bella Roma

Com’è bella Roma

Da quando tu non ci sei più

Dove passi le notti

e i pomeriggi tristi

A volte lo cerchi, a volte resisti

chi poteva pensare

che avresti avuto i suoi occhi

e lo stesso modo stronzo di vestire

o che potesse finire

E com’è bella Roma

Com’è bella Roma

Se non ci sei tu

E com’è bella Roma

Com’è bella Roma

Da quando tu non ci sei più

E fuori si muore ancora

e forti i temporali e noi restiamo fuori

Lolita dei Parioli

E nessuno ci vede,

ne ci potrà vedere ancora

E com’è bella Roma

Com’è bella Roma

Da quando tu non ci sei più