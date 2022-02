Dodicianni: il singolo “Delacroix” parla di caduta e rivoluzione

Dodicianni (all’anagrafe, Andrea Cavallaro) pubblica il nuovo singolo Delacroix per Nevada Inc (distribuzione Believe Italia). Il brano, disponibile negli store digitali dal 18 febbraio 2022, è il frutto di una riflessione notturna di fronte alla complessità della vita.

Delacroix è una canzone tormentata, dal beat palpitante e trascinante. Ha un respiro romantico nell’accezione artistica del termine: rappresenta quella lotta di sensazioni e sentimenti presente nelle opere di pittori come Eugène Delacroix, che dà il titolo al pezzo. E proprio come nel dipinto più celebre di quest’ultimo, La Libertà che guida il Popolo, anche il protagonista della canzone si fa portavoce di una rivoluzione, non collettiva ma personale. Si tratta di una rivoluzione vitale, che parte dalla disperazione più totale e si tramuta in una sorta di rinascita, in cui la morte può attendere: c’è ancora tutta una notte per poter ballare.

Delacroix è una canzone di caduta e resurrezione, che porta con sé la notte più oscura, carica di quella disperazione che appartiene a chi non ha più niente da perdere, e la trasforma in propulsiva forza di rivalsa. “Delacroix nasce da quei momenti di riflessione notturna, quando arrivi a casa e sei ancora stordito dalla complessità della vita“, racconta Dodicianni. “Il protagonista della canzone vaga per le strade semideserte di Parigi, stonato dopo una serata trascorsa fra locali e assalito da domande ossessive, pensieri che rimbalzano nella testa, timori e paure che si mescolano al desiderio di vivere“.

Scritta da Dodicianni con Davide Mancini e Lorenzo Donato, i quali hanno curato anche la produzione e il mix, Delacroix unisce synth trascinanti e malinconia, chitarre ritmate e bassi pulsanti, plasmando un’atmosfera pop sospesa nel tempo e nello spazio.

Conosciamo Dodicianni

Delacroix segue alla release del precedente singolo Dicono che tu, e rappresenta un nuovo capitolo del percorso artistico-musicale di Dodicianni.

Andrea Cavallaro – questo è il vero nome di Dodicianni – è un cantautore, pianista, compositore e artista veneto classe 1989. Creativo e dalle molte sfaccettature, coltiva la sua carriera anche nell’arte contemporanea, parallelamente alla musica. Ha collaborato, negli anni, con numerosi artisti e produttori, aprendo inoltre live per Thegiornalisti, Tiromancino, Vinicio Capossela, Calcutta, Wrongonyou e Lucio Corsi.

Nel 2021 è uscito il suo EP Lettere dalla lunga notte, anticipato dai singoli Discoteche e Mio padre scrive per il giornale. A ottobre 2021 è uscito Dicono che tu, scritta in sinergia con Golden Years.

Delacroix, il testo

Palazzi

cosa dici?

le mani gonfie

Parigi

Veloce

comment ça va

mani in alto

Delacroix

la musica suona

e tu non ascolti

le vite degli altri

non so se son pronto

un passo alla volta ed io

Non vivo più Non vedo più

Non parlo più Non gioco più

tu sei felice

E come ridi

Le luci accese

Non cado più Non muoio più

Non vivo più

La notte

come no?

bocche aperte

Révolution

Più forte

et voilà

per la patria

Delacroix

Il fiume che chiama

e tu che rispondi

le vite degli altri

non so se son pronto

un soffio di vento ed io

Non vivo più Non vedo più

Non parlo più Non gioco più

tu sei felice

E come ridi

Le luci accese

Non cado più Non muoio più

Le cose che ora contano non puoi più dirle tu

Non gioco più Non cado più

Non muoio più Non vivo più

Non vivo più Non vedo più

Non parlo più Non gioco più

tu sei felice

E come ridi

Le luci accese

Non cado più Non muoio più

Le cose che ora contano non puoi più dirle tu

Non gioco più Non cado più

Non muoio più Non vivo più (palazzi)

Non vedo più (cosa dici)

Non parlo più (le mani gonfie)

Non gioco più (Parigi)

tu sei felice (Veloce)

E come ridi (comment ça va)

Le luci accese (mani in alto)

Non cado più Non muoio più

Non vivo più (Delacroix)