Dodi Battaglia: malore sul palco per l’ex chitarrista dei Pooh. L’aggiornamento sulle sue condizioni

Un po’ di preoccupazione ma per fortuna nessuna conseguenza troppo negativa per Dodi Battaglia, lo storico ex chitarrista e voce dei Pooh che la sera del 4 ottobre ha vissuto un piccolo malore a Bologna subito prima di riuscire a concludere la sua performance sul palco montato in Piazza Maggiore.

Il live di Dodi Battaglia era previsto per le 17 e sarebbe dovuto durare un paio di ore, ma qualcosa è andato storto. La performance è stata infatti interrotta all’improvviso e Radio Bruno si è ritrovata costretta a confermare la cancellazione dell’evento, poco dopo, via social. Su Facebook l’emittente radiofonica ha scritto:

“Purtroppo non è ancora riuscito a recuperare i problemi dovuti ad un’infezione intestinale che, come ha detto al pubblico, lo ha colpito in estate. Ha voluto comunque provarci per festeggiare il Patrono e portare la sua musica nella sua città. Sta bene, ma i medici hanno consigliato di interrompere il concerto che stava emozionando il pubblico di piazza Maggiore.“

Nulla di grave, dunque, e per fortuna! Almeno per il momento, il musicista ha confermato al 100% la sua imminente presenza al suo prossimo evento, un live previsto il 23 ottobre nella cornice del DB Fan Club Day al Forte Nugent di Pastrengo, in provincia di Verona.

Le scuse di Dodi Battaglia per il malore e l’aggiornamento sul suo stato di salute

A poche ore dal fattaccio, l’ex membro dei Pooh è tornato sui social per scusarsi con i fan ma anche per tranquillizzarli rispetto alle sue condizioni. Ecco le sue parole:

“Ciao a tutti, mi sono svegliato, oggi a Bologna c’è il sole, sto meglio.

Voglio innanzitutto ringraziare tutte le persone che sono venute al mio concerto ieri sera. Vedere Piazza Maggiore gremita mi hai riempito il cuore.

Grazie. Grazie grazie ancora.

Il malore che mi ha colpito ieri sera era dovuto solo in parte allo stress lavorativo del quale sono abituato ormai da cinquant’anni. Suonare e cantare su un palco non causano guai del genere.

Purtroppo ultimamente, oltre lo stress, si è aggiunto un dolore, un dolore profondo, a causa del quale non ho dormito per notti e tutt’ora sono incredulo. Il disagio profondo era ed è dovuto a quello che ho visto scritto su un quotidiano dopo il 25 settembre, dopo la serata dedicata al fratello Stefano. Parole che mi hanno ferito.

Voglio ringraziare tutti coloro che hanno voluto mandarmi dei messaggi di amicizia e di conforto.

Grazie vi voglio bene.“

anche morandi e santamaria live a bologna davanti a san petronio

Quello di Dodi Battaglia è stato soltanto uno dei numerosi live ed eventi speciali che nei giorni scorsi si sono tenuti nella città emiliana nell’ambito delle tradizionali celebrazioni del santo protettore cittadino, che dà il nome all’imponente chiesa bolognese.

Proprio pochi giorni fa, tra le altre cose, Gianni Morandi si è esibito nello stesso luogo in compagnia di un ospite speciale come l’attore Claudio Santamaria. Morandi ha cantato a sorpresa insieme a Santamaria la celeberrima Piazza Grande del compianto Lucio Dalla prima sotto la casa dell’artista-amico scomparso, in piazza dei Celestini, poi nella centralissima piazza Maggiore davanti alla basilica di San Petronio.