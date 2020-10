I Pooh lanciano il progetto celebrativo “Le canzoni della nostra storia”

I Pooh lanciano Le canzoni della nostra storia (Tamata/Sony Music), nuovo progetto discografico celebrativo dei 50 anni di carriera della band.

L’album disponibile in due versioni: 4 CD e 3 LP è disponibile in preorder e sarà in tutti i negozi e piattaforme digitali dal 20 novembre.

Le canzoni della nostra storia ripercorre, attraverso 72 grandi hit ed alcune imperdibili chicche, i cinque decenni di attività della band.

L’album contiene i brani più famosi ed amati dal pubblico, pubblicati durante il percorso musicale lungo 50 anni.

Molti brani sono diventati dei veri evergreen, a questi si accostano delle chicche recuperate grazie a Giancarlo Lucariello, storico produttore e figura chiave del gruppo.

Tra le novità ci sarà l’inedito Meno male, il primo provino in assoluto di Tanta voglia di lei.

Una versione totalmente diversa del brano (prima ancora del loro approdo in CBS), che porta un titolo ed un testo completamente diverso da quello comparso poi nell’album Opera Prima del 1971.

Pooh – Le dichiarazioni

Lucariello che produsse 5 album tra il 1971 e il 1975, nel periodo d’oro dei Pooh dichiara:

“Quando decisi che quella composizione musicale di Roby avrebbe aperto la nostra strada, Valerio (Negrini, ndr) si mise subito al lavoro per completarla con il testo ma non fu semplice arrivare a ‘Tanta voglia di lei’. I primi vari tentativi non mi convincevano assolutamente, comunque si decise di fare un provino dal titolo ‘Meno male’, anche se non era il testo giusto. Con ‘Tanta voglia di lei’ e la scelta ponderata di farla cantare a Dodi, cominciò la vera storia dei Pooh”

ed i Pooh dichiarano: