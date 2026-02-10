10 Febbraio 2026
Ditonellapiaga: il nuovo album “Miss Italia” fuori ad aprile. Già disponibile in preorder

Si tratta del terzo album per la cantautrice romana.

Ditonellapiaga annuncia il nuovo album Miss Italia
Ditonellapiaga tra pochi giorni ritornerà in gara al Festival di Sanremo e nel giorno del suo compleanno ha annunciato la release del nuovo album Miss Italia. Il nuovo progetto discografico sarà disponibile dal 10 aprile per BMG/Dischi Belli e da ora già disponibile in preorder.

Miss Italia sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in due formati fisici: CD e vinile colorato rosa trasparente Collector’s Edition in edizione limitata.

Ditonellapiaga – Miss Italia

L’album è interamente scritto e composto dalla stessa Margherita insieme ad Alessandro Casagni che ne ha anche curato la produzione e segna il ritorno della cantautrice dopo un momento di smarrimento personale e musicale. Miss Italia nasce come reazione alla necessità di fermarsi e rimettere tutto in discussione per ritrovarsi.

In Miss Italia Ditonellapiaga esplora le crepe dello star system, su sonorità elettroniche e sfumature pop-dance, e punzecchia i suoi miti e le sue maschere, trasformando le contraddizioni di questo mondo in una parodia lucida, ironica e intelligente.

La cantautrice non punta il dito, stuzzica con curiosità, prendendosi i suoi spazi tra le regole e le sue ambiguità.

La release di Miss Italia è stata anticipata a fine gennaio dal nuovo singolo e videoclip Sì lo so, a cui si aggiunge Che fastidio!, brano in gara alla 76° edizione del Festival di Sanremo.

Che fastidio! con le sue strofe dirette e taglienti trasforma l’autoironia in motore creativo, mostrando uno spaccato sincero delle piccole e grandi inconvenienze della vita quotidiana e di quella strana sensazione di sentirsi fuori posto.

Immagine di copertina di Ilaria Ieie

