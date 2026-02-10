Ditonellapiaga: il nuovo album “Miss Italia” fuori ad aprile. Già disponibile in preorder

Ditonellapiaga tra pochi giorni ritornerà in gara al Festival di Sanremo e nel giorno del suo compleanno ha annunciato la release del nuovo album Miss Italia. Il nuovo progetto discografico sarà disponibile dal 10 aprile per BMG/Dischi Belli e da ora già disponibile in preorder.

Miss Italia sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in due formati fisici: CD e vinile colorato rosa trasparente Collector’s Edition in edizione limitata.

Ditonellapiaga – Miss Italia

L’album è interamente scritto e composto dalla stessa Margherita insieme ad Alessandro Casagni che ne ha anche curato la produzione e segna il ritorno della cantautrice dopo un momento di smarrimento personale e musicale. Miss Italia nasce come reazione alla necessità di fermarsi e rimettere tutto in discussione per ritrovarsi.

In Miss Italia Ditonellapiaga esplora le crepe dello star system, su sonorità elettroniche e sfumature pop-dance, e punzecchia i suoi miti e le sue maschere, trasformando le contraddizioni di questo mondo in una parodia lucida, ironica e intelligente.

La cantautrice non punta il dito, stuzzica con curiosità, prendendosi i suoi spazi tra le regole e le sue ambiguità.

La release di Miss Italia è stata anticipata a fine gennaio dal nuovo singolo e videoclip Sì lo so, a cui si aggiunge Che fastidio!, brano in gara alla 76° edizione del Festival di Sanremo.

Che fastidio! con le sue strofe dirette e taglienti trasforma l’autoironia in motore creativo, mostrando uno spaccato sincero delle piccole e grandi inconvenienze della vita quotidiana e di quella strana sensazione di sentirsi fuori posto.

Immagine di copertina di Ilaria Ieie