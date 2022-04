Diodato annuncia al TG1 la sua presenza all’Eurovision Song Contest

Diodato annuncia al TG1 che sarà all’Eurovision.

Durante il TG1 delle 20 del 20 aprile 2023, Diodato ha annunciato che sarà sul palco dell’Eurovision Song Contest che si terrà nel prossimo mese di maggio a Torino.

Diodato, vincitore del Festival di Sanremo 2020 con Fai Rumore, a causa della pandemia scoppiata poche settimane dopo il suo trionfo alla kermesse ligure, non ha potuto godere appieno del suo primo posto. Per questo motivo, tra gli altri, è stato inviato a partecipare, in qualità di ospite, all’Eurovision nel quale, in gara, prenderanno parte i vincitori del festival di quest’anno, Mahmood e Blanco e, come ospiti, i Maneskin.

DIODATO – INTERVISTA AL TG1

Ecco le parole dell’artista ad Alessio Zucchini durante il TG1.

A.Z.: Buonasera a Diodato che nel 2020, con Fai Rumore, hai vinto il Festival ma non hai potuto cantarla dal vivo all’Eurovision a causa del lockdown. Adesso cosa succede? DIODATO: Buonasera a tutti. Adesso do un annuncio in diretta. Ci stiamo avvicinando ad una manifestazione importantissima, quest’anno la Rai è molto coinvolta. Ci tenevo a dirlo qui: sarò ospite all’Eurovision Song Contest il 10 maggio. A.Z.: Un altro italiano a rappresentare il nostro paese. DIODATO: Siamo in tanti ed è bello che la musica italiana stia girando così tanto per il mondo e sono felice di fare parte di questo flusso musicale. A.Z.: Qual è la forza della musica che mette insieme artisti di tanti paesi in un momento difficile come questo, secondo te? DIODATO: Credo che una manifestazione come l’Eurovision rappresenti proprio questa forza di amplificare i messaggi che ha la musica, di abbattere le barriere, di unire i popoli, di portare un messaggio di pace, di forte umanità che in un momento come questo è ancora più importante.

Ricordiamo che quest’anno l’Eurovision Song Contest di svolgerà a Torino dal 10 al 14 maggio. L’Italia sarà rappresentata da Mahmood e Blanco, in gara con il brano vincitore del Festival di Sanremo 2022 Brividi. Ma non saranno gli unici nomi noti nel nostro paese. A rappresentare San Marino ci sarà Achille Lauro, mentre per Malta sarà in gara Emma Muscat. LEGGI QUI