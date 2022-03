Eurovision 2022: come stanno andando gli ascolti dei brani su Spotify un mese e mezzo prima?

Eurovision 2022. Manca un mese e mezzo al ritorno della manifestazione musicale più seguita del mondo, l’Eurovision Song Contest, che torna quest’anno in Italia a distanza di 31 anni dall’ultima volta.

Nell’attesa abbiamo deciso di andare a capire quali sono i brani e gli artisti (e di conseguenza le nazioni) che stanno raccogliendo il maggior numero di streaming con dato aggiornato al 28 marzo 2022. Torneremo poi ad analizzarli qualche giorno prima della partenza della kermesse.

Ovviamente i dati per il momento vanno presi con le pinze in quanto alcune canzoni sono disponibili in streaming da più tempo di altri e due non sono ancora stati pubblicati. Parliamo di quello di LPS per la Slovenia, Disko, e di Fade to Black di Nadir Rüstəmli per l’Azerbaigian.

Andiamo quindi a scoprire la classifica ad oggi dei 38 brani giù disponibili su Spotify. Clicca in basso su continua.