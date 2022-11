dile e Federica Carta: il nuovo singolo Che mettevi sempre è “un tuffo nei ricordi di una storia”

dile Federica Carta Che mettevi sempre testo e significato del brano.

Uscirà il prossimo venerdì 2 dicembre Che mettevi sempre (per OSA under exclusive license to Believe Artist Services), il nuovo singolo di dile, giovane e promettente talento della musica pop italiana in collaborazione con Federica Carta, fra le più apprezzate concorrenti dell’edizione 2016/2017 di Amici.

Il pezzo in questione è un brano con uno spiccato mood malinconico, nel quale si racconta di una storia d’amore ormai finita e archiviata nel passato. La canzone, dunque, ricorda tutti i bei momenti passati insieme in coppia con particolare riferimento a “quella canzone” che ogni volta veniva messa in sottofondo diventando così colonna sonora della storia d’amore stessa.

Che mettevi sempre arriva come ciliegina sulla torta di un anno molto fortunato e ricco di pubblicazioni per dile, che negli scorsi mesi ha pubblicato i brani Mondocane, Duemilaventi e Quando vedo te.

Qui sotto la cover ufficiale del singolo Che mettevi sempre.

DILE e FEDERICA carta CHE METTEVI SEMPRE significato del brano

Ad una decina di giorni dalla pubblicazione del pezzo, i due artisti hanno potuto spiegare il vero signfiicato del testo delle canzone con una nota stampa condivisa. Ecco dunque cos’hanno rivelato in merito.

Dile

“Che mettevi sempre” è un tuffo nell’intima rete di ricordi di una storia, tenuti insieme dalle note di una canzone, quella da cantare a squarciagola fino a rimanere senza voce. Oggi, che di quell’amore non rimane più niente, si è rimasti senza voce, nonostante tutte le parole spese, le serate passate nei bar a far scivolare la tristezza giù per la gola, i giri in macchina a vuoto per le strade deserte di una città addormentata. Senza voce come quando la mente, senza controllo, continua a tornare su quella maledetta canzone “che mettevi sempre.”

Federica Carta

“C’è un momento e un modo per ogni cosa, e questo era il momento e il modo per tornare. Ho incontrato dile quest’estate e, grazie alla sua voglia di scrivere e di trovare le parole giuste per ogni sua canzone, mi ha fatto riscoprire l’importanza della nascita di un brano. “Che mettevi sempre” è quello che ho scelto per tornare tra la gente. Ricordiamo le persone che hanno fatto parte della nostra vita attraverso la memoria e i sensi, in questo caso l’udito. La canzone che mettevi sempre è il motivo per il quale non riesco a dimenticarti, perché ancora non sono pronto a lasciarti andare. Rappresenta un po’ la vita di molte persone e io dal momento in cui ho sentito il pezzo nascere, mi ci sono rivista appieno.”

dile Federica Carta Che mettevi sempre testo

In arrivo il 2 dicembre