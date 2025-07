DILE racconta un romanticismo d’altri tempi nel nuovo singolo “Cantieri”

DILE, Cantieri: significato del testo del nuovo singolo.

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 11 luglio, Cantieri (Oneshot under exclusive license to M.A.S.T. / Believe) è il nuovo singolo di DILE (qui il pre-save), che – in un tempo dominato da leggerezza e ritmi frenetici – sceglie di prendersi uno spazio diverso, tornando con un brano che fa della sincerità la sua più grande forza.

DILE, “CANTIERI”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Ballad sospesa tra malinconia e dolcezza, Cantieri racconta un romanticismo d’altri tempi.

Di fatto, quello di cui canta DILE non è l’amore fugace, usa e getta, ma quello che resiste, che si costruisce giorno dopo giorno, anche attraverso le fragilità: un amore che non ha bisogno di grandi gesti, ma trova la sua forza nella presenza, nel tempo e nella volontà di restare.

“Questo brano è una dichiarazione d’amore fatta di piccole cose: litigi sciocchi, pigiami sul letto, film mai finiti e sogni condivisi”, racconta il cantautore.

Poi, aggiunge: “È la fantasia tenera e reale di invecchiare insieme, guardando i cantieri come fosse l’unico spettacolo che conta. Un inno malinconico e luminoso dedicato a chi ride anche se è fragile, a chi piange ancora per le favole, a chi – nonostante tutto – resta”.

TESTO DEL BRANO

Il testo di Cantieri sarà disponibile a partire da venerdì 11 luglio.