DILE ci ricasca di nuovo nel nuovo singolo, “Almeno credo”

Lo scorso 19 aprile è tornato con un nuovo singolo, Almeno Credo, DILE, cantautore annoverato tra le voci più interessanti del cantautorato italiano contemporaneo.

Il percorso discografico iniziato nel 2019 ha visto Francesco Di Lello, in arte DILE, collaborare con produttori del calibro di Federico Nardelli. Nel 2020 ha pubblicato l’album Rewind progetto che ad oggi conta oltre 12 milioni di ascolti,

Il 2023 lo ha visto pubblicare due singoli, un album, Migliore di me, e un brano in duetto con Federica Carta. Ora, con un bagaglio di oltre 30 milioni di stream sulle piattaforme digitali, DILE torna con nuova musica.

Almeno credo, fuori per Oneshot under exclusive license to M.A.S.T./Believe è un pezzo malinconico ed evocativo, con cui DILE si insinua nuovamente tra le pieghe della propria anima dando voce a quella nostalgia che nasce quando una relazione finisce ma non del tutto, quando il sentimento che un tempo univa si è affievolito ma quella forza che attrae verso l’altra persona continua a persistere, sorretto dal ricordo di ciò che si è stati l’uno per l’altra.

La voglia di cascarci di nuovo, ancora una volta, forse l’ultima: l’artista dimostra di saper esprimere le varie sfumature dell’amore, anche quello che vive delle proprie contraddizioni.

DILE ALMENO CREDO TESTO

Eri con me

Quando ero a pezzi

E adesso neanche mi saluti più

Cosa fai per vivere?

E se cerchi ancora i segni

Del destino quell’infame

Che ci ha fatto allontanare

Che prima ci ha dato tutto

Poi ce l’ha fatta pagare

Tu che c’eri anche durante la tempesta

Mi hai trovato quando in me c’era una festa

Come fai come fai come fai

Ad addormentarti tutte le sere

Senza mandarmi più la buonanotte

Sono io che sono strano forse

Adesso passo sotto casa tua

Apri un attimo

E poi e poi e poi

Finiamo a letto

Di cazzate ne ho già fatte tante

Un’altra fa lo stesso

Per sentirci in colpa sai

Che avremo tutto quanto il tempo

Ma ti giuro questa è l’ultima

Ti giuro questa è l’ultima

O almeno credo

E poi e poi e poi

Finiamo a letto

Di cazzate ne ho già fatte tante

Un’altra fa lo stesso

Per sentirci in colpa sai

Che avremo tutto quanto il tempo

Ma ti giuro questa è l’ultima

Ti giuro questa è l’ultima

O almeno credo

Eri con me e cercavo i pezzi

E adesso forse li hai trovati tu

Come fai come fai come come fai

A camminare sugli specchi

Tanto sei di chi non ti fa dormire

Come una scritta sulla sabbia che

Nonostante tutto sa di sparire

Per tornare all’origine

Accolliamoci ciò che rimane

Forse è stato il destino l’infame

È sparito il tuo nome tra le chiamate

Ma se ti affacci sono qui

Apri un attimo

E poi e poi e poi

Finiamo a letto

Di cazzate ne ho già fatte tante

Un’altra fa lo stesso

Per sentirci in colpa sai

Che avremo tutto quanto il tempo

Ma ti giuro questa è l’ultima

Ti giuro questa è l’ultima

O almeno credo

E poi e poi e poi

Finiamo a letto

Di cazzate ne ho già fatte tante

Un’altra fa lo stesso

Per sentirci in colpa sai

Che avremo tutto quanto il tempo

Ma ti giuro questa è l’ultima

Ti giuro questa è l’ultima

O almeno credo

Eri con me quand’ero a pezzi

E adesso neanche mi saluti più