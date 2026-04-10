10 Aprile 2026
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Fabio Gattone
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10 Aprile 2026

Dennis si mette a nudo nel nuovo singolo “Mi piaci tu”

L'artista torna con una canzone dalle sonorità pop e dall'atmosfera intima, confermando una scelta musicale all'insegna dell'introspezione

News di Fabio Gattone
Dennis lancia il brano "Mi piaci tu"
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Dennis pubblica il nuovo singolo Mi piaci tu, disponibile sulle piattaforme digitali dal 10 aprile 2026. Il brano (M.A.S.T. / Believe) è una dichiarazione spontanea, che mette al centro un sentimento sincero.

Con Mi piaci tu, il cantautore ricrea in musica un dialogo tra due persone. La canzone è il racconto delle proprie paure e delle proprie insicurezze. Racchiude riflessioni sulla solitudine e sull’importanza dell’altra persona. Esprime l’emozione di lasciarsi andare ai sentimenti.

Dennis si mette a nudo e svela un lato più introspettivo di sé. Mi piaci tu è una canzone intensa e diretta, nella quale la voce dell’artista sottolinea la forza emotiva del brano. Nel 2024 il cantautore ha abbandonato il nome d’arte Deddy, con cui il pubblico l’aveva conosciuto in occasione della partecipazione al talent Amici. Dopo questo momento di svolta, ha iniziato un percorso musicale più profondo che prosegue ora con la pubblicazione di Mi piaci tu.

Dennis torna con "Mi piaci tu"

Significato di “Mi piaci tu”

Con sonorità pop contemporanee e un’atmosfera intima, la canzone trasforma emozioni personali in esperienze universali. “Mi piaci tu è quel sentimento contrastante che provi quando senti qualcosa di bello ma hai paura che possa essere l’ennesima delusione”, racconta Dennis.

Scoprire che dall’altra parte il sentimento è il medesimo e dirselo nel modo più puro: “mi piaci tu”. È l’inizio di un qualcosa di più maturo, più razionale, che conosce, forse, le carte dell’amore o comunque qualche partita l’hanno giocata. È mettere davanti i propri difetti, poi i pregi, essere sinceri e scegliersi per ciò che si è”.

Il cantautore conclude: “È un amore senza maschere, sincero, vero, come la storia che racconta”.

Il brano è scritto da Dennis Rizzi, che ha composto anche la musica insieme a Victor Anfray.

La foto di Dennis è di Daniel Escobar

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