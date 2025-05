“Pari o dispari”, Dennis: “Se Deddy non fosse esistito, non avrei le competenze che ho oggi” – L’intervista

L’intervista a Dennis: il nuovo singolo Pari o dispari e il motivo per cui ha detto addio a Deddy

Il nuovo percorso artistico di Dennis, ex Deddy, continua con la pubblicazione di Pari o dispari (M.A.S.T. / Believe), il suo nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali dallo scorso 9 maggio.

Prodotto da DEMA e scritto dallo stesso Dennis insieme a Rondine e Roberto Tornabene, il brano racconta l’amore con uno sguardo sincero e spontaneo attraverso parole che vanno dritte al cuore, accompagnato musicalmente da beat elettronici, synth evocativi.

Con Pari o Dispari, Dennis descrive i sentimenti con semplicità, trasformando un’immagine quotidiana in metafora relazionale: l’amore come un lancio di una moneta, una partita dove si rischia. È un brano che profuma d’estate e verità, fatto per raccontare l’amore nella sua forma più luminosa e vulnerabile.

Sia nella copertina del singolo che nel videoclip, è presente la sua compagna e questo rafforza ancora di più il legame tra vita privata e musica che oggi definisce particolarmente l’identità di Dennis.

“PARI O DISPARI”, VIDEOINTERVISTA A DENNIS

Durante l’intervista, Dennis ci ha raccontato da cosa è nato questo singolo e la serenità – che lui distingue dalla felicità – con la quale lo ha scritto.

In più, il giovane cantautore analizza il difficile ma importante rapporto tra vita privata e lavorativa, soprattutto alla luce del fatto che, come specificato sopra, sulla copertina e nel videoclip compare la sua compagna.

Si parla anche del passato e di Deddy, nome d’arte che Dennis ha utilizzato fino allo scorso anno e con cui ha intrapreso il percorso artistico ad Amici 20. Non rinnega quel periodo, anzi, ma è convinto che senza quella parte della sua vita, oggi Dennis non esisterebbe.

Sul futuro non si sbilancia… ma non vi anticipiamo altro. Di seguito, la nostra video intervista a Dennis!