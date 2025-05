Amore e verità in “Pari o dispari”, il nuovo singolo di Dennis

Dennis testo e significato del nuovo singolo, Pari o dispari.

Dopo il cambio di nome d’arte da Deddy a Dennis, il giovane cantante continua a raccontarsi senza filtri e questo nuovo singolo fuori da venerdì 9 maggio per M.A.S.T. / Believe.

Pari o Dispari: Dennis tra amore, verità e nuova identità

Pari o Dispari è il secondo capitolo del nuovo percorso di Dennis, dopo Un altro nome, e arriva dopo una scelta forte e simbolica: dire addio al nome d’arte Deddy per firmarsi semplicemente Dennis. Una decisione che rappresenta un passaggio di consapevolezza, maturità e desiderio di autenticità.

Prodotto da DEMA e scritto dallo stesso Dennis insieme a Rondine e Roberto Tornabene, il brano è una ballata pop contemporanea che racconta l’amore con sguardo sincero e spontaneo, tra beat elettronici, synth evocativi e parole che vanno dritte al cuore.

dennis – pari e dispari – significato del brano

Con Pari o Dispari, Dennis descrive i sentimenti con semplicità disarmante, trasformando un’immagine quotidiana in metafora relazionale: l’amore come un lancio di moneta, una partita dove si rischia tutto ma senza bluff. Un brano che profuma d’estate e verità, fatto per raccontare l’amore nella sua forma più luminosa e vulnerabile.

Il videoclip, girato con uno stile intimo e naturale, vede anche la partecipazione della compagna dell’artista e rafforza ancora di più il legame tra vita e musica che oggi definisce l’identità di Dennis.

Un 2024 di cambiamento e riconoscimenti

Il 2024 è un anno centrale per Dennis: un nuovo nome, una nuova etichetta, nuove canzoni. Ma anche importanti riconoscimenti come il Premio Lunezia per la Generazione Z, assegnato al brano Persi per niente per il suo valore letterario e musicale.

TESTO DEL BRANO

