Un amore finito, rincontrarsi per sorridere di ciò che è stato: “Persi per niente”, il nuovo singolo di Dennis

Dennis, “Persi per sempre“, testo e significato del nuovo singolo.

Fuori venerdì 27 settembre su tutte le piattaforme digitali, “Persi per sempre“, il nuovo singolo di Dennis per M.A.S.T. e con la produzione di Brail e B- Croma.

Dopo “Un altro nome“, brano uscito lo scorso luglio, il cantautore torna con il secondo singolo da quando ha deciso di spogliarsi dal suo nome d’arte Deddy e tornare alle origini usando direttamente il suo nome proprio.

Continua quindi il suo nuovo percorso artistico e musicale, dopo la sua partecipazione, con il vecchio nome, al programma Amici e aver già collezionato 4 dischi di platino e un disco d’oro con il suo primo EP “Il cielo contromano“, il suo primo album in studio “Il cielo contromano su giove” e i singoli “0 passi” e “La prima estate“.

dennis – persi per sempre: significato del brano

Il cantautore, dopo un percorso di crescita personale che gli ha permesso di trovare la sua identità e spontaneità, vuole, con questo nuovo progetto, dare tutto se stesso, con una scrittura e un’interpretazione più vere e crude, senza più l’utilizzo di maschere.

Il nuovo brano di Dennis, “Persi per sempre“, fuori venerdì 27 settembre, è una canzone d’amore con l’aggiunta di sonorità accattivanti, nel quale racconta il ritrovarsi dopo una storia d’amore, per guardare insieme al passato e giudicare da un’altra prospettiva le scelte prese.

“Parla di un amore finito o che non è saputo durare, di quando una coppia decide di rincontrarsi dopo tanto tempo per discutere di quello che “forse” non avevano chiarito, per passare una serata a sorridere di ciò che stato, discutere dei motivi futili per cui non si è più insieme, per bersi un cocktail e brindare al passato.” racconta Dennis.

dennis – persi per sempre: testo del brano

Di seguito il testo del nuovo singolo di Dennis, “Persi per sempre“:

Sarò onesto sembra più uno sbaglio ritrovarsi adesso ma

Non ci giro attorno

Ora che ti ho vista sei mancata infondo

Forse è vero non sono lo stesso da quando mi hai perso ma

È normale infondo

Non diventi uomo senza il buio intorno

Mi ricorderò e ti ricorderai che litigavamo per niente

Per lo specchio sporco, la tua luna storta, chi teneva di più le coperte

Ti cantavo il mondo, mi chiamavi stronzo e hai detto pure basta

Ora gira il mondo gira, un po’ ti manco

Cadono gocce di pioggia nel mio cocktail

Ti guardo come ho fatto sempre

Faccio guai stanotte

E sali da me che piove pure dentro

Ti giuro fa niente se finiamo a letto

Che in fondo non te l’ho mai chiesto

Se era amore, ma a quale prezzo?

Penso spesso, spesso penso al peggio

C’è sempre un pretesto per

Stroncare con la gente

Io come insegnante un po’ per sfiga ho avuto te

Ti ricorderò e mi ricorderai che ci eravamo persi per niente

Con la luna contro, con il peso addosso, di esserci detti per sempre

Ti avrei dato il mondo, tu mi hai dato il mondo e poi l’hai preso e basta

E ora vorresti dirmi che ti manco

Cadono gocce di pioggia nel mio cocktail

Ti guardo come ho fatto sempre

Faccio guai stanotte

E sali da me che piove pure dentro

Ti giuro fa niente se finiamo a letto

Che in fondo non te l’ho mai chiesto

Se era amore, ma a quale prezzo?

TI sorriderò, mi sorriderai

Poi ci sfioreremo per caso

Ti racconterò quello che mi fai

Quando non ti trovo accanto

Siamo stupidi, poco lucidi

Ma sappi non posso negarlo

Che un qualcosa di tutto

Forse che in tutte

Io cerco te

Cadono gocce di pioggia nel mio cocktail

Ti guardo come ho fatto sempre

Faccio guai stanotte

E sali da me che piove pure dentro

Ti giuro fa niente se finiamo a letto

Che in fondo non te l’ho mai chiesto

Se era amore, ma a quale prezzo?

