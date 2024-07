Il primo singolo dell’ex Deddy, ora solo Dennis, è “Un altro nome”

Dennis Un altro nome testo e significato del nuovo singolo dell’ex Deddy in uscita il 19 luglio per M.A.S.T.

Nei giorni scorsi Dennis Rizzi, conosciuto dal grande pubblico come Deddy grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ha annunciato di essere pronto a intraprendere un nuovo percorso artistico usando come nome d’arte semplicemente il suo nome di battesimo, Dennis (qui l’articolo completo).

Dopo l’annuncio è tempo di nuova musica con il singolo Un altro nome, primo brano ad uscire con M.A.S.T. di Believe dopo il precedente percorso con Warner Music Italy.

Fuori da venerdì 19 luglio Un altro nome è la canzone che racconta la crescita di un ragazzo di 22 anni di Torino, con le sue paure, incertezze, vittorie e sconfitte. Tra le righe di quella che può sembrare una canzone d’amore, rappresenta, invece, un dialogo interiore dell’artista, una resa dei conti e una presa di consapevolezza di ciò che vuole essere e rappresentare, sia come cantante che come essere umano.

Un altro nome è il primo capitolo di Dennis, che si pone in maniera piú cruda e vera sia nella scrittura che nell’ interpretazione e nelle sonorità, senza più maschere come spiega nel raccontare il pezzo…

“Era arrivato il momento in cui Deddy aveva bisogno di Dennis e in cui le due anime che fino a quel momento avevano vissuto parallelamente, potevano finalmente coesistere. Mi sono reso conto che se anche Deddy mi ha fatto crescere in questi anni, in fondo in fondo sono sempre stato io e quello era solo un altro mio nome”.