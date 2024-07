Cambio di rotta musicale per Deddy che sceglie di farsi chiamare con il suo nome… Dennis

Cambio di nome d’arte per uno dei finalisti di Amici 20, Deddy che da oggi sceglie di farsi chiamare con il suo vero nome ovvero Dennis.

Nato a Settimo Torinese il 14 settembre 2002, Deddy dopo esserci diplomato presso un istituto tecnico di Torino decide di intraprendere la carriera musicale, studiando pianoforte e lavorando come barbiere per pagarsi gli studi.

Il debutto discografico avviene nel 2020 con la pubblicazione del singolo Forti e fragili Reload Music/Warner nell’autunno entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi che lo fa conoscere al pubblico in un percorso che lo porta fino alla finale, terzo posto a pari merito con Aka 7even e il ballerino Alessandro Cavallo.

Nel programma lancia diversi singoli: Il cielo contromano (disco di platino), Parole a caso, Ancora in due, 0 passi (doppio disco di platino) e La prima estate (disco d’oro), canzoni che vengono inserite nell’EP Il cielo contromano che si aggiudica la certificazione disco di platino grazie anche al repack lanciato qualche mese dopo.

Deddy inizia quindi a lavorare seguito da Mamo Giovenco, direttore musicale di Amici, che diventa il suo manager. I singoli successivi, pubblicati tra il 2022 e il 2023, lontano dalle luci telecamere, non ottengono lo stesso successo dei precedenti.

Ora a mezzo social arriva la notizia direttamente dall’artista di un nuovo capitolo musicale che parte dal cambio nome d’arte.

Deddy diventa, anzi ritorna Dennis

E così Deddy sceglie di ripartire usando nella musica il suo nome di battesimo ovvero Dennis. Singolare coincidenza è il nome d’arte usato anche dal vincitore di Saranno famosi, ovvero la prima edizione di Amici di Maria De Filippi, Dennis Fantina.

Queste le parole scritta dal ragazzo:

“18 Anni.

Finisco AMICI: successo gigante.

La vita cambia, i giorni diventano sempre più intensi e so che devo provare a essere più maturo per gestire tutto. Però il mondo va a 1000 all’ora, mi accorgo che tutto ciò che avevo appena vissuto mi stava sfuggendo via, ne ero consapevole fin dall’inizio, ma viverlo è un altra cosa.

Intanto però cambia città, cambio casa, prendo il mio meraviglioso cane. Inizia una vita dove ritornano anche quelle piccole cose in una giornata che ti fanno sentire al sicuro, più umano.

In questi anni a Deddy sono successe tante cose, ma a Dennis ancora di più.”

Dopo aver raccontato il passato Dennis ritorna al presente. E al futuro…

“22 Anni.

Ho cercato di raccontarmi con nuove canzoni, mi sono cercato e trovato prima come uomo e poi come artista, ho compreso chi voglio essere, chi voglio diventare e soprattutto chi sono ora.

È il momento giusto per essere me stesso, senza alias, senza paure, senza filtri.

Sono DENNIS, nella vita e nella musica.”

Al momento il giovane artista non ha ancora annunciato quando arriva il primo singolo del suo nuovo progetto musicale.