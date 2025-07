Dennis trasforma una vacanza sbagliata in una dichiarazione d’amore in “Estate infinita”

Dennis Estate infinita testo e significato del singolo, tra ironia, leggerezza e sincerità, scelto per l’estate 2025.

In uscita venerdì 18 luglio per M.A.S.T./Believe e già disponibile in pre-save, è una canzone che racconta un’estate diversa da quella immaginata, ma forse proprio per questo più vera, più viva, più difficile da dimenticare.

Dennis – Estate Infinita – testo e significato del brano

Il nuovo brano si muove su beat leggeri e synth luminosi, tra immagini semplici ma efficaci: un vecchio chiosco, una piazza vuota, una canzone che torna sempre. L’estate che racconta Dennis non è quella da cartolina, ma una fatta di piccoli errori, sogni sfocati e imprevisti che diventano ricordi. Una vacanza sbagliata che si trasforma in un’inaspettata dichiarazione d’amore.

“Estate Infinita è una canzone d’amore, sì — ma di quell’amore un po’ storto. Di quando ti immagini il mare e ti ritrovi nei campi. Di quando va tutto diversamente da come speravi, ma alla fine ti ci affezioni lo stesso” – racconta Dennis.

Con parole semplici e una melodia che profuma di notti all’aperto, Estate Infinita si rivolge a chi ha imparato a stare dentro le cose anche quando non sono perfette. A chi ha smesso di cercare “il posto giusto” e ha iniziato a godersi quello che ha.

Il brano è accompagnato da un videoclip, in uscita lo stesso giorno, che ne amplifica il tono: leggero ma denso, spontaneo ma pensato, pop ma personale.

Anche questo brano vede la produzione dei Room9 ed è stato scritto da Giuliano Iadicicco, Salvatore Iadicicco, Daniele Chiarolanza, Federica Morrone e Dennis Rizzi, ed è composta da Kende, Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli, Federica Morrone e Daniele Chiarolanza.

TESTO

In arrivo