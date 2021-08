Deddy lancia il videoclip del nuovo singolo, “Pensa a te”

Deddy Pensa a te video fuori su YouTube.

È uscita nel giorno di Ferragosto un nuovo inedito di Deddy, brano non contenuto nell’EP di debutto, già certificato con il disco d’oro, Il sole contromano. Pensa a te, questo il titolo, è stata scritta per il giovane artista da Rocco Hunt e Valerio Passeri.

DEDDY PENSA A TE VIDEO

Ad accompagnare la canzone è arrivato ieri, 18 agosto, un videoclip prodotto da Borotalco.tv con la regia di Cristiano Pedrocco.

Protagonisti del videoclip sono lo stesso Deddy e Greta Ragusa, attrice che, gli appassionati di serie Tv, hanno già avuto modo di conoscere e apprezzare in Skam Italia.

Il video è ambientato su di un autobus dove, tra un playback e l’altro, il cantante si scambia sguardi con una ragazza timida che tende a stare con la testa bassa sul cellulare. Fino a quando l’autobus non si ferma per un guasto e i ragazzi vanno tutti ad una festa in piscina ed è lì che Deddy la ritrova e inizia a ballare senza sosta con lei sulla pista.

Il video nelle prime 16 ore dalla pubblicazione ha totalizzato 140.000 visualizzazioni.

Qui potete trovare anche il testo e l’audio del nuovo singolo di Deddy, artista lanciato dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.