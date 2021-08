Deddy è il primo talent di Amici 20 a pubblicare un nuovo inedito... arriva a Ferragosto "Pensa a te"

Deddy Pensa a te testo, audio e significato.

È cosa nota l’edizione di Amici di Maria De Filippi 2020/2021 è stata un successo discografico (al contrario di quella precedente, ma non per mancanza di talento, ma della pandemia scoppiata improvvisamente, e della produzione del programma che ha dovuto confezionare Amici Speciali piuttosto che dare risalto ai ragazzi lanciati dal programma).

Dopo Sangiovanni e Aka 7even l’artista più certificato di Amici 20 è un ragazzo autodidatta, arrivato di professione parrucchiere nel programma ed uscito cantante… Deddy.

Ed è proprio lui a lanciare il primo inedito dopo la pubblicazione degli EP (quattro per l’esattezza… il suo e quelli di Sangiovanni, Aka 7even e Tancredi).

DEDDY PENSA A TE testo, audio e significato

Esce il 15 agosto, esattamente proprio nel giorno di Ferragosto, il nuovo singolo inedito di Deddy. Un brano che arriva dopo le certificazioni disco d’oro per l’EP Il cielo contromano e i dischi di platino per i singoli 0 passi e Il Cielo contromano per un totale di 165.000 copie certificate.

Pensa a te, questo il titolo del nuovo brano, è una canzone che parla di amore, verso gli altri ma, sopratutto, verso sé stessi… dando importanza a quello che noi vogliamo e non a quello che gli altri si aspettano da noi.

Ecco come Deddy la ha annunciato sulle sue pagine social:

“PENSA A TE” è il mio nuovo singolo e uscirà a ferragosto! Parlerà di noi, dell’estate, dell’amore per gli altri e dell’amore per noi stessi. Nelle stories vi lascio uno spoiler“

Una parte del brano è già disponibile su TikTok in modo da poterla usare per i propri video… questi i primi frammenti di testo svelati:

“Pensa un po’ di più a te

metti il nuovo vestito quello un po’ scollato

quello che non piace a lui

scattati una foto sai che fa il geloso

ora che hai finalmente tutti gli occhi addosso

voglio che balli senza alcun rimorso

il cuore tuo lui non lo meritava

non è servito a nulla far la brava…“

La nuova canzone esce per Warner Music Italy ed è stata prodotta da Tom Beaver.

DEDDY PENSA A TE TESTO

In arrivo il 15 agosto