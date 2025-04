Davìdd si distacca dalla scena trap e presenta il nuovo EP “Energy”

Davìdd si distacca dalla scena trap che lo ha visto crescere e torna con un nuovo EP, Energy (Warner Music Italy), che segna un’importante evoluzione per il giovane artista padovano, che con questo nuovo progetto discografico ha intrapreso una nuova direzione sonora.

Ed è proprio per questo motivo che l’EP non presenta alcun featuring. Di fatto, si tratta di un disco intimo e personale, che riflette il percorso di Davìdd, che negli ultimi quattro mesi si è creato uno spazietto tutto suo all’interno nella scena musicale contemporanea, ampliando la sua fanbase e suscitando un crescente interesse per la sua musica.

DAVìDD, “ENERGY”

Anticipato dai singoli UP, Mezzaluna e Night, che ne hanno delineato le sfumature prima ancora che vedesse la luce, Energy contiene 8 tracce, di cui due banger – UP e Resta Focus – che si distinguono per la loro energia esplosiva.

Le restanti sei tracce sono invece più melodiche e conscious e alternano messaggi profondi a melodie catchy, creando così un mix perfetto di riflessione e coinvolgimento.

