Davìdd torna con il nuovo singolo “UP”, uno street banger che mostra il suo lato più scuro e introspettivo

Fuori da venerdì 22 novembre su tutte le piattaforme digitali “UP“, il nuovo singolo di Davìdd, per Warner Music Italy.

Il giovane artista emergente di Padova, che sta conquistando la scena urban, torna con questo nuovo brano che rappresenta un’importante fase della sua crescita artistica.

“UP” è uno street banger con un ritornello iconico che già prima dell’uscita del brano aveva iniziato a circolare sui social facendo parlare dell’artista.

“Real Loyal per me è tutto, devo sempre esserlo perché vorrei qualcuno che con me facesse lo stesso”: in questa frase è racchiuso tutto il senso del progetto artistico di Davìdd, incentrato molto sul concetto di lealtà.

Con questo nuovo singolo l’artista mostra il suo lato più scuro e street, che si contrappone all’altra parte della sua identità artistica caratterizzata da brani più melodici.

Oltre ad “UP“, fuori presto altri due singoli dell’artista che anticiperanno il suo prossimo EP, al quale seguirà il secondo capitolo del progetto “Loyal4Ever“, a cui è particolarmente legato.

Davìdd è riuscito a farsi apprezzare molto dal pubblico negli ultimi anni, costruendosi una solida fanbase, che riesce a mantenere grazie alla sua autenticità e alle sue interazioni costanti, e che lo spinge a dare sempre il massimo.