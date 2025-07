Dasplan in “Stare con te” canta in modo viscerale un amore fallito

Stare con te è il titolo del nuovo singolo di Dasplan, artista trentino classe 2001. Il brano è in rotazione radiofonica e negli store digitali dal 18 luglio 2025 per Sputnik Music Group.

Dopo aver partecipato a X-Factor nel 2023, Dasplan ha rilasciato i singoli Dimmi che sei e Come mai? nel 2024. Con il successivo Nei soliti posti, ha mescolato introspezione e ritmo dando vita ad un brano caratterizzato da sincerità e immediatezza. Le sue canzoni presentano una scrittura autentica; e riflettono le emozioni più genuine della sua generazione.

Il nuovo singolo Stare con te è una confessione lucida e dolorosa. Dasplan affronta il tema dell’amore senza idealizzarlo; anzi, prende atto degli errori che si fanno e li mette al centro. Il testo è una catena di immagini forti: “la puzza di alcol”, “le sigarette nudi”, “la coda tra le gambe come fanno i cani”. Queste immagini costruiscono un racconto sincero e viscerale, senza filtri né pose.

La canzone è lo sfogo di chi ha fatto del male; e ora guarda in faccia il proprio fallimento, provando a trasformarlo in qualcosa di umano. La frase “tu puoi star tranquilla, sai che adesso mangio” esprime il tentativo, goffo e tenero, di dimostrare che qualcosa, in mezzo al dolore, è cambiato.

Il ritornello di Stare con te è quasi infantile nella sua insistenza: “voglio stare con te, sì con te, sì con te”. La sua semplicità racchiude però un forte messaggio, sottolineando che non si deve avere paura di sembrare deboli o vulnerabili.

La produzione di Stare con te, a cura dello stesso Dasplan, è essenziale ma pensata per amplificare ogni parola. I synth iniziali creano uno spazio sospeso, dove la voce di Dasplan può raccontarsi senza filtri. Poi tutto si svuota, restano solo voce e pianoforte. Il ritornello esplode senza preavviso. Batterie acustiche, synth stratificati, chitarre distorte e una voce che si spezza, danno la sensazione di qualcosa di ruvido, come un dolore che non è ancora passato.