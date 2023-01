I Dari e i Lost uniscono le forze per un nuovo singolo: quando esce “Come ogni venerdì”

Dari e Lost Come ogni venerdì testo e significato del primo singolo in collaborazione dei due gruppi.

C’è stato un periodo storico, indicativamente fra il 2005 e il 2010/2011 in cui MTV Italia ha vissuto la sua età dell’oro. Erano gli anni in cui la rete televisiva era ancora un punto di riferimento musicale per milioni di ragazzi italiani, che in mancanza delle piattaforme di streaming musicali ormai disponibili ovunque e anche in modo gratuito fruivano della musica soprattutto con le radio e, per l’appunto, con show come TRL. Era l’epoca, fra gli altri, anche dei Dari e dei Lost.

Molto probabilmente non conoscete queste due band se fate parte della Generazione Z, ma in quegli anni erano davvero amatissimi dal giovane pubblico di MTV.

I Dari sono oggi composti da Dario “DaRi” Pirovano, Fabio “Fab” Cuffari e Daniel “Fasa” (la formazione è un po’ cambiata nel tempo) e ai tempi erano diventati famosi con la hit Wale (Tanto Vale). I Lost, sono composti attualmente da Walter Fontana (storico leader) e Roberto Visentin: il gruppo vicentino, che ha cambiato formazione varie volte, ha all’attivo 4 album, di cui l’ultimo Allora sia buon viaggio uscito nel 2010.

Sia Dari sia Lost facevano parte ai tempi di quella sottocultura ispirata al mondo emo dove gli artisti si truccavano gli occhi con la matita nera e si facevano crescere i capelli lunghi sul davanti, con un ciuffo rigorosamente nero che copriva loro il volto per metà.

Ebbene, giusto per farci venire un po’ di nostalgia, le due band hanno deciso di unire le forze pubblicando un singolo insieme intitolato Come ogni venerdì e in uscita il 13 gennaio.

DARI e LOST COME OGNI VENERDì significato del brano

Non sappiamo ancora molto del pezzo, almeno fino a questo punto, particolarmente riguardo al suo messaggio e al suo significato. Una piccola anticipazione a riguardo però ce l’ha data il leader dei Lost Walter Fontana, che annunciando il titolo, la copertina e la data di uscita del pezzo ha scritto su Instagram: “Spacchiamo il web e facciamo tornare la wave”.

Viene dunque da pensare che il pezzo sarà una canzone spensierata, frizzante e allegra come quelle che in passato i Dari e i Lost già avevano proposto al loro pubblico, che non li ha mai dimenticati.

LOST E DARI COME OGNI VENERDì testo, audio e video

articolo in aggiornamento